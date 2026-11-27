Bern/Zürich – Die Schweiz verfügt über eine starke Forschung, innovative Unternehmen, viele davon Startups, und bedeutende Vorsorgevermögen. Dennoch sind viele Schweizer Startups und Scale-ups für ihr Wachstum auf ausländische Investoren angewiesen. Die neu lancierte Innovationsallianz Schweiz setzt an dieser Schnittstelle an: Sie bringt Akteure aus Vorsorge, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen und fördert eine fundierte Auseinandersetzung mit Venture Capital. Eine zur Lancierung veröffentlichte Sotomo-Befragung zeigt eine grundsätzliche Offenheit der Erwerbstätigen gegenüber Startup-Investitionen ihrer Pensionskassen.

Die Schweiz gehört zu den weltweit führenden Forschungs- und Innovationsstandorten. Damit aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und unternehmerischen Ideen international erfolgreiche Unternehmen entstehen, braucht es neben Know-how auch Wachstumskapital. Hier liegt ein bislang wenig genutztes Potenzial: Während Schweizer Pensionskassen bedeutende Vermögen verwalten, fliesst davon bisher nur ein sehr kleiner Anteil in Venture Capital.

Die Innovationsallianz Schweiz will diese beiden Welten zusammenbringen; das vorhandene Potenzial in der Schweiz soll damit künftig besser genutzt werden. Als Wissens-, Austausch- und Vernetzungsplattform stärkt sie den Dialog zwischen institutionellen Investoren und dem Innovationsökosystem. Im Zentrum steht die Frage, unter welchen Voraussetzungen Vorsorgekapital einen stärkeren Beitrag zur Finanzierung innovativer Unternehmen leisten kann – im Interesse der Versicherten und des Innovationsstandorts Schweiz.

Sotomo-Befragung zeigt Offenheit für Startup-Investitionen

Die zur Lancierung veröffentlichte Sotomo-Befragung zur beruflichen Vorsorge und zum Innovationsstandort Schweiz unterstreicht die Bedeutung, welche Erwerbstätige jungen Unternehmen beimessen: 88 Prozent sehen in Startups wichtige Treiber der Innovation. Auch gegenüber einer Beteiligung der Pensionskassen an deren Finanzierung besteht grundsätzliche Offenheit. 64 Prozent der Erwerbstätigen befürworten Investitionen von Pensionskassen in Startups. 56 Prozent sprechen sich dafür aus, dass Pensionskassen allgemein und ihre eigene Pensionskasse stärker als heute in Startups investieren. Unter den Befragten, die dazu eine Meinung haben, beträgt dieser Anteil 66 Prozent.

Die Befragung beleuchtet zudem die Erwartungen an die Anlagestrategie der beruflichen Vorsorge: Drei Viertel der PK-Versicherten gewichten eine langfristige Rendite höher als den Schutz vor kurzfristigen Wertschwankungen. Auch eine Differenzierung des Risikoprofils der Anlagen nach Alter stösst auf breite Zustimmung.

Wissen aufbauen, fundierte Entscheidungen ermöglichen

Die Innovationsallianz setzt auf Information, Weiterbildung und Erfahrungsaustausch. Gemeinsam mit ihren Partnern entwickelt sie Schulungen und einen praxisorientierten Leitfaden, der die Grundlagen von Venture Capital verständlich aufbereitet. Die Angebote sollen Verantwortlichen von Pensionskassen den Zugang zu relevanter Expertise erleichtern und ihnen Orientierung bei der Auseinandersetzung mit dieser Anlageklasse bieten.

Die Verantwortung für die Anlageentscheide bleibt ausschliesslich bei den zuständigen Organen der Pensionskassen. Die Allianz nimmt keinen Einfluss auf einzelne Anlageentscheide.

Breite Trägerschaft und Patronat des SECO

Zu den Initialpartnern der Innovationsallianz Schweiz gehören Redalpine Venture Partners, Deep Tech Nation Switzerland Foundation, economiesuisse und die Swiss Startup Association. Die Initiative wird von den Kantonen Bern, Zürich und Zug unterstützt und steht unter dem Patronat des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO.

Mit der Lancierung beginnt der weitere Ausbau der Allianz. Bis 2028 sollen die Wissens- und Dialogangebote weiterentwickelt und zusätzliche Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Vorsorge eingebunden werden. Gespräche mit weiteren Kantonen sind am Laufen. Diese als Public Private Partnership konzipierte, breit aufgestellte Allianz soll die Voraussetzung schaffen, einen breiten, sachlich fundierten Austausch über die langfristige Finanzierung innovativer Unternehmen in der Schweiz – und zum Wohle der Schweiz – zu führen. (pd/mc/pg)

Innovationsallianz Schweiz