Zürich – Theseus Robotics, ein Schweizer Startup, das KI-gestützte Roboter zur Automatisierung der Regalauffüllung und der Kommissionierung von Online-Lebensmittelbestellungen entwickelt, hat sich 455.000 Euro (500.000 US-Dollar) von Y Combinator gesichert und wird in einem Lebensmittelgeschäft im Silicon Valley an den Start gehen.

Die Investition folgt auf frühere Finanzierungen durch Founderful Campus, S2S Ventures, Earthling VC und das Berliner Unternehmen Caesar Ventures, während sich das Unternehmen darauf vorbereitet, seinen Roboter „Theo“ im November 2026 in seinen ersten Lebensmittelgeschäften in der EU und den USA einzuführen.

„Roboterhardware wird zunehmend zu einer Massenware, daher entwickeln wir das Gehirn“, sagte Samarth Malhotra, Mitbegründer und CEO von Theseus Robotics. Der softwareorientierte Ansatz von Theseus weist Parallelen zu anderen europäischen Robotik-Finanzierungen auf, die im Jahr 2026 bekannt gegeben wurden. (EU-Startups/mc/hfu)

Theseus Robotics