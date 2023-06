EAM.Technology AG verstärkt den Verwaltungsrat mit Branchenexperte Fabio Casati

Zürich – Die EAM.Technology AG, ein Technologie-Berater und Anbieter von «Operations as a Service» für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices, freut sich bekannt zu geben, dass Fabio Casati, Experte für Private Banking, M&A und Risk Management, als Verwaltungsratsmitglied gewonnen werden konnte. Mit seiner Erfahrung wird Fabio Casati den strategischen Ausbau der Operations- und Sourcing-Plattform des Unternehmens vorantreiben.

Bereits im ersten Geschäftsjahr konnte die EAM.Technology AG wichtige Kunden gewinnen und diese bei ihren Projekten und dem Betrieb unterstützen, wobei der Fokus auf ihren Kernsystemen und der Operational Excellence lag. Im Zuge der strategischen Entwicklung hin zu einer Operations- und Sourcing-Plattform und der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft hat das Unternehmen den Verwaltungsrat verstärkt. Durch die Gewinnung von Fabio Casati, einem renommierten Spezialisten für Private Banking M&A und Risk Management, wird das Team weiter gestärkt.

Branchenexperte mit Fokus auf Business Process Outsourcing (BPO) und Innovation

Fabio Casati bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Private Banking, Corporate Finance bei UBS, Banca del Gottardo, BSI und Patrimony (EFG) mit. In seinen verschiedenen Positionen im Bereich Corporate Finance, Strategic Planning, Private Equity und Venture Capital fungierte er als Mitglied des Risk und Credit Committee. Zusätzlich ist Fabio Casati als Dozent an der USI Università della Svizzera Italiana und SUPSI (Tessiner Hochschule) tätig und unter anderem für die Studiengänge Master of Corporate Banking und Master of Science in Business Administration (Major in Innovation Management) verantwortlich. Er ist Experte bei Innosuisse, der Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, und Vorstandsmitglied verschiedener Finanzberatungsgesellschaften.

Fabio Casati verfügt über einen Master in Volkswirtschaftslehre der Universität Freiburg (CH) sowie einen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre derselben Universität. Darüber hinaus hat er einen Master in strategischem Innovationsmanagement von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne und ist Chartered Financial Analyst (CFA Institute). Während seiner Zeit bei BSI war Fabio Casati massgeblich an der Geschäftsentwicklung an der von BSI beteiligt. Er leitete die Übernahme der Banca del Gottardo durch BSI, die Post-Merger-Integration von BSI in BTG-EFG, sowie die Geschäftsentwicklung bis Verkauf von B-Source an Avaloq, einer der bedeutendsten BPO-Transaktionen in der Schweiz. (EAM/mc/hfu)