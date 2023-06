Eturnity sichert sich eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von CHF 8 Millionen

Chur – Eturnity AG, ein Schweizer B2B SaaS-Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen für Solar-, Heizungs- und E-Mobilitätssysteme spezialisiert hat, hat erfolgreich eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen CHF abgeschlossen. Unter der Leitung von Klima, dem Energy Transition Fund von Alantra, wird die Investition die Wachstumsstrategie von Eturnity beschleunigen und die Softwarelösungen des Unternehmens europaweit ausbauen, um Unternehmen auf ihrem Weg zur Energiewende zu unterstützen.

Eturnity hat sich durch die Bereitstellung von innovativen Softwarelösungen für den Verkauf, die Dimensionierung und die Implementierung von klimatechnischen Systemen zu einem wichtigen Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt. Die jüngste Finanzierungsrunde stärkt die Ressourcen des Unternehmens und geht das drängende Problem des Fachkräftemangels an und unterstützt so den Übergang Europas zu einem nachhaltigen Energiesystem.

Expansion in Europa

Mit der bedeutenden Kapitalspritze will Eturnity seine Softwarelösungen weiter auf neue europäische Märkte ausweiten. Durch das Angebot effizienter und benutzerfreundlicher Software will das Unternehmen die Einführung von klimatechnischen Systemen beschleunigen und Unternehmen in die Lage versetzen, erneuerbare Energielösungen schneller und effektiver zu nutzen.

Ein beträchtlicher Teil der eingeworbenen Mittel wird für Eturnitys ehrgeiziges Ziel der «Vision Zero» verwendet. Diese Vision zielt darauf ab, manuelle Eingriffe in die Dimensionierungs-, Verkaufs- und Implementierungsprozesse von Klimatechnologiesystemen zu minimieren und gleichzeitig die Abhängigkeit von hochqualifizierten Experten zu verringern. Durch die Verschlankung dieser Vorgänge will Eturnity die Effizienz und Zugänglichkeit von Klimatechniklösungen verbessern.

Matthias Wiget, der CEO von Eturnity, zeigte sich erfreut über die umfangreiche Investition des Klima Energy Transition Fund. Er betonte, dass die Finanzierung das Unternehmen in die Lage versetzen wird, Produkte zu entwickeln, die neue Effizienzniveaus erreichen und einen größeren Einfluss auf die Energiewende in Europa haben.

Da die weltweite Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen weiter steigt, hat sich Eturnity mit seinen Softwareangeboten an der Spitze der Branche positioniert. Mit der jüngsten Serie-A-Finanzierung ist Eturnity gut gerüstet, um seine Reichweite zu vergrößern, die Implementierung von klimatechnischen Systemen zu verbessern und zur Transformation der europäischen Energielandschaft beizutragen. (Venturelab/mc/hfu)

