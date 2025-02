EY Startup Barometer Schweiz 2025: Finanzierungsrunden und -volumen sinken leicht

Zürich – Das EY Startup Barometer Schweiz 2025 zeigt deutlich: Im Jahr 2024 wurden zum zweiten Mal in Folge weniger Finanzierungsrunden und ein geringeres Investitionsvolumen verzeichnet als im Vorjahr. Im Jahr 2024 wurden 513 Finanzierungsrunden für Startups registriert, was einem Rückgang von 6,7% im Vergleich zum Vorjahr (550 Runden) entspricht. Auch das in Startups investierte Volumen ist leicht gesunken: Schweizer Startups generierten im vergangenen Jahr ein Finanzierungsvolumen von 2,3 Milliarden Schweizer Franken, was 15% niedriger ist als 2023. «Die Schweizer Startup-Szene muss zum zweiten Mal in Folge einen Rückgang der Finanzierungsrunden und des Volumens hinnehmen. Dieser flacht jedoch deutlich ab und kann nicht mit dem Einbruch von 2023 verglichen werden», sagt Alexander Schatt, Leiter Startups und Scale-ups bei EY in der Schweiz. Trotz des leichten Rückgangs stellen die 513 im Jahr 2024 registrierten Finanzierungsrunden den vierthöchsten Wert der letzten zehn Jahre dar.

Finanzierung in KI-orientierte Startups verdoppelt sich, Gesundheitssektor mit dem höchsten Volumen

Der Fortschritt der künstlichen Intelligenz ist auch bei Jungunternehmen deutlich spürbar: Im Jahr 2023 wurde jede zehnte der insgesamt registrierten Finanzierungsrunden in KI-bezogene Unternehmen investiert. Diese Zahl hat sich im darauffolgenden Jahr verdoppelt. Im Jahr 2024 wurde mehr als jede fünfte Finanzierungsrunde (22%) in Startups investiert, die im Bereich KI tätig sind oder die neue Technologie als wesentlichen Bestandteil ihres Angebots nutzen. «Dieser Anstieg spiegelt sich auch in der Rangliste der Finanzierungsrunden nach Sektoren wider. Der Sektor Software & Analytics belegt trotz eines Anstiegs kleinerer Finanzierungsrunden nun den ersten Platz bei der Anzahl der Deals (153), liegt jedoch beim investierten Volumen weiterhin hinter dem Gesundheitssektor zurück», sagt Schatt. Der Gesundheitssektor mit 134 Runden wird gefolgt von Hardware (40 Runden), Energie (39 Runden), Fintech/Insurtech (38) und Cleantech (28).

In Bezug auf das generierte Finanzierungsvolumen bleibt der Gesundheitssektor mit 1,039 Milliarden Schweizer Franken unangefochten an der Spitze. Dies entspricht einem Anteil von 45% der finanziellen Mittel, die 2024 in Schweizer Startups investiert wurden. Ein genauerer Blick zeigt, dass Biotech-Startups mit einem Volumen von 703 Millionen Schweizer Franken den grössten Schwung mitgenommen haben, gefolgt von Medtech mit 275 Millionen Schweizer Franken, Care (26 Millionen Schweizer Franken) und Life Sciences (25 Millionen Schweizer Franken).

Startups im Bereich Software & Analytics sicherten sich 397 Millionen Schweizer Franken und erreichten damit den zweithöchsten Finanzierungsbetrag, gefolgt von Fintech/Insurtech (193 Millionen Schweizer Franken), Hardware (165 Millionen Schweizer Franken) und Energie (152 Millionen Schweizer Franken). «Trotz des allgemeinen Rückgangs der Startup-Investitionen sehen wir ein starkes Interesse der Investoren an KI-bezogenen Startups. Dies deutet auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Schweiz als erstklassigen Standort für Investitionen in KI-Startups hin. Die Tatsache, dass immer mehr KI-orientierte Startups Finanzierung erhalten, ist eine wirklich positive Entwicklung. Es ist eine spannende Entwicklung für die Branche, und wir erwarten, dass dieser Trend anhält», sagt Schatt.

Von den insgesamt 513 registrierten Finanzierungsrunden wurde das investierte Volumen in 462 Fällen offengelegt. Die Volumina setzen sich wie folgt zusammen: Investitionen von bis zu einer Million Schweizer Franken machen 56,3% aus. In 32,5% der Runden wird ein Betrag zwischen einer und zehn Millionen Schweizer Franken investiert, und 8,6% der Transaktionen bewegten sich zwischen 10 und 50 Millionen Schweizer Franken. Nur 2,4% der Investments lagen zwischen 50 und 100 Millionen Schweizer Franken, und ein Deal lag in der Kategorie über 100 Millionen Schweizer Franken, was 0,2% der Runden entspricht. Insgesamt ist die Zahl an Mega-Deals von vier im Jahr 2023 auf nur einen im Jahr 2024 gesunken.

Die Top Ten der Schweizer Startup Finanzierungen im Jahr 2024

Bei Betrachtung der zehn Schweizer Startups mit den grössten Finanzierungen 2024 fällt besonders auf, dass der Gesundheitssektor die grössten Investitionen anzieht: Sechs der zehn grössten Deals gehen an Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind. Die ersten vier Plätze in der Rangliste werden von Biotech-Startups belegt: An erster Stelle steht Alentis Therapeutics mit 158 Millionen Schweizer Franken, gefolgt von Asceneuron (87 Millionen Schweizer Franken), Bright Peak Therapeutics (80 Millionen Schweizer Franken) und iOnctura (77 Millionen Schweizer Franken). Es folgt H55 (65 Millionen Schweizer Franken), ein Startup aus dem Mobilitätssektor. Die Top Ten werden ergänzt durch das Cleantech-Startup Neustark (61 Millionen Schweizer Franken), das Energieunternehmen terralayr (60 Millionen Schweizer Franken) sowie das Medtech-Unternehmen Neo Medical (58 Millionen Schweizer Franken), das Biotech-Unternehmen Neurosterix (56 Millionen Schweizer Franken) und das Hardware-Startup SkyCell (53 Millionen Schweizer Franken).

Was Finanzierungen in KI-bezogene Startups angeht, hat EY erstmals auch die fünf grössten Deals erfasst. Die Rangliste wird von Lakera mit 17 Millionen Schweizer Franken angeführt, gefolgt von EthonAI (15 Millionen Schweizer Franken), Jua (14 Millionen Schweizer Franken), Prem Labs (12 Millionen Schweizer Franken) und DeepJudge (10 Millionen Schweizer Franken).

Startup-Gründerinnen – Reine Frauen-Gründerteams im Aufwind

Im Rahmen des EY Startup Barometers Schweiz wurden insgesamt 431 Schweizer Startups erfasst, die im vergangenen Jahr mindestens eine Finanzierungsrunde durchgeführt haben und bei denen die Zusammensetzung des jeweiligen Gründerteams publik gemacht wurde. 30 dieser Startups wurden von rein weiblichen Gründerteams (7%) gegründet, während in weiteren 76 Gründerteams (18%) mindestens eine Frau beteiligt war. Die Mehrheit aller erfassten Startups, 325, wurde von rein männlichen Teams (75%) gegründet.

Während der Anteil der rein weiblichen Gründerteams im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen ist, bleibt ihre Präsenz weiterhin im einstelligen Prozentbereich (von 2% im Jahr 2023 auf 7% im Jahr 2024). Der Anteil gemischter Teams ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (von 22% im Jahr 2023 auf 18% im Jahr 2024). Der Anteil rein männlicher Gründerteams bleibt relativ konstant (von 76% im Jahr 2023 auf 75% im Jahr 2024). Die Gründerteams der 431 erfassten Startups bestehen aus 919 Personen – davon sind 130 Frauen und 789 Männer. Dies entspricht einem Frauenanteil von 14%.

Geografische Verteilung und Schweiz im Ländervergleich

Ein Blick auf die geografische Verteilung der Startup-Investitionen zeigt ein vertrautes Bild: Die meisten Finanzierungsrunden (194) wurden im Kanton Zürich registriert, gefolgt von der Romandie (151 Runden), Zentralschweiz (71 Runden) und dem Mittelland (36 Runden). Hinter diesen Regionen folgen die Nordwestschweiz mit 23 Runden, der Kanton Tessin (22 Runden) und die Ostschweiz (16 Runden). Diese Rangliste ändert sich leicht in Bezug auf die Investitionsvolumina: Die Romandie führt mit 751 Millionen Schweizer Franken, gefolgt vom Kanton Zürich mit 712 Millionen Schweizer Franken. Die Nordwestschweiz springt jedoch mit 315 Millionen Schweizer Franken auf den dritten Platz, während die Zentralschweiz mit 302 Millionen Schweizer Franken auf dem vierten Platz liegt. Die unteren Ränge umfassen das Mittelland mit 148 Millionen Schweizer Franken, den Kanton Tessin mit 61 Millionen Schweizer Franken und die Ostschweiz mit 8 Millionen Schweizer Franken.

Im Vergleich zu den Nachbarländern Deutschland und Österreich verzeichnete die Schweiz den geringsten prozentualen Rückgang der Finanzierungsrunden im Vergleich zum Vorjahr (-6,7%; von 550 auf 513 Runden). In Deutschland sank die Gesamtzahl der Runden um -12,3% (von 861 auf 755 Runden), und in Österreich betrug der Rückgang sogar -19% (von 184 auf 149 Runden). «Der Rückgang der Finanzierungsrunden in der Schweiz fiel moderater aus als in Deutschland und Österreich, was mit den erwarteten Marktentwicklungen unter den gegebenen Bedingungen übereinstimmt. Es gibt jedoch einige optimistische Anzeichen am Horizont, insbesondere für Biotech- und KI-bezogene Startups», sagt Schatt.

In Bezug auf die in Startups investierten Volumina liegt die Schweiz im Ländervergleich im Mittelfeld. Während das lokale Finanzierungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 15% gesunken ist (von 2,79 Milliarden Euro auf 2,41 Milliarden Euro), verzeichnete Österreich einen Rückgang von 17% (von 695 Millionen Euro auf 578 Millionen Euro), während in Deutschland das Volumen um 17% gestiegen ist (von 6,03 Milliarden Euro auf 7,03 Milliarden Euro). (EY/mc/ps)