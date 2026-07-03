Wie Legal Tech die Infrastruktur von Anwaltskanzleien verändert

Legal-Tech-Plattformen verändern die Arbeitsweise von Anwaltskanzleien: Mandate werden über den gesamten Lebenszyklus hinweg strukturierter geführt, Dossiers schneller verarbeitet und die Kundenbeziehung transparenter gestaltet – ohne Abstriche beim professionellen Urteilsvermögen, der Vertraulichkeit oder der Kontrolle über die Daten.

Dominique Lecocq, Gründer von Laine Neural Network

Anwaltskanzleien mangelt es nicht an Expertise. Was ihnen jedoch häufig fehlt, ist eine Infrastruktur, die mit dem vorherrschenden Tempo ihrer Praxis Schritt halten kann. Kunden erwarten Geschwindigkeit, Planbarkeit und Transparenz. Rechtsabteilungen wollen ihre Dossiers besser steuern, Rückfragen reduzieren und effizienter mit externen Beratern zusammenarbeiten.

Der Alltag bleibt jedoch oft fragmentiert: verstreute E-Mails, Anhänge, mehrere Versionen, wiederholte Prüfungen, externe Signaturen, separate Abrechnung und manuelle Nachverfolgung. Diese Organisation verlangsamt die Teams, belastet die Margen und erschwert die Kundenerfahrung.

Das Problem liegt also nicht im juristischen Urteilsvermögen. Es ist struktureller Natur. Genau hier setzen integrierte Plattformen an: nicht als blosses Instrument künstlicher Intelligenz, sondern als professionelle Infrastruktur, die es Kanzleien ermöglicht, den gesamten Zyklus der juristischen Praxis zu organisieren, zu automatisieren und zu steuern.

Juristisches Urteilsvermögen bewahren, den Rest automatisieren

Der Anwalt behält das, was den Wert seines Berufs ausmacht: Urteilsvermögen, berufliche Verantwortung und die Beziehung zum Kunden. Die Technologie automatisiert jene Aufgaben, die den Alltag verlangsamen: Informationsbeschaffung, erste Entwürfe, Dokumentenprüfung, Versionskontrolle, Signatur, Archivierung oder Abrechnung.

Eine Kanzlei kann eine solche Infrastruktur unter ihrer eigenen Marke einsetzen – mit eigenem Kundenportal, eigenen Standards, Validierungsregeln und internen Workflows. Die Lösung arbeitet im Hintergrund; die Kanzlei bleibt sichtbar, verantwortlich für die erbrachte Beratung und Herrin der Geschäftsbeziehung.

Der Kern dieses B2B-Modells besteht darin, sich nicht zwischen Anwalt und Kunde zu stellen, sondern operative Schienen bereitzustellen. Die Kanzlei behält ihre Marke, ihre Kunden, ihre Honorare und ihre berufliche Verantwortung.

Sieben integrierte Ebenen zur Beschleunigung von Mandaten

Ein solches System beruht typischerweise auf mehreren integrierten Ebenen, die den gesamten Zyklus eines juristischen Dossiers abdecken: Erstellung, Prüfung und juristische Intelligenz, Zusammenarbeit, Ausführung und Lebenszyklusmanagement, Verhandlung und Streitbeilegung, professionelles Netzwerk und Marketplace.

Der Zeitgewinn entsteht gerade durch diese Kontinuität. Statt zwischen verschiedenen Tools zu wechseln, nach der letzten Version zu suchen, dieselben Informationen erneut einzugeben oder Parteien manuell nachzufassen, arbeitet die Kanzlei in einem strukturierten Ablauf, bei dem jeder Schritt den nächsten speist.

Die Plattform kann erste Fassungen klauselweise erstellen und anschliessend jede Klausel direkt über einen eigenen Editor zur Bearbeitung freigeben, wobei die Kohärenz des Dokuments gewahrt bleibt. Sie kann zudem Risiken analysieren, einen Text mit Marktstandards vergleichen, fehlende Bestimmungen erkennen oder strategische Notizen vorbereiten.

Was früher Wochen in Anspruch nahm, kann heute innerhalb weniger Stunden bearbeitet werden. Für Kanzleien reduziert dies administrative Aufgaben und schafft mehr Zeit für Beratung. Für Rechtsabteilungen kommen Dossiers schneller voran, mit mehr Transparenz und weniger Rückfragen.

Eine besser strukturierte Kundenbeziehung

Dokumente, Austausch, Versionen, Abrechnung und Signaturen werden in einem einzigen Bereich zusammengeführt. Kanzleien reduzieren dadurch E-Mails, Anhänge, Versionsverwirrung und wiederholte Statusanfragen. Kunden erhalten Zugang zu einem sicheren Portal im Erscheinungsbild der Kanzlei, über das sie ihr Mandat verfolgen, Informationen übermitteln, Dokumente einsehen und mit ihren Anwälten kommunizieren können.

Die Verhandlung folgt derselben Logik: Die Parteien arbeiten in einer gemeinsamen Umgebung, Änderungen sind in Echtzeit sichtbar, die Historie bleibt erhalten und nach jedem Zyklus kann eine konsolidierte Version erstellt werden. Austausch und Entscheidungen bleiben zentralisiert, was die Verhandlung und, falls nötig, die Streitbeilegung beschleunigt.

Ein nutzungsbasiertes Modell

Einige Legal-Tech-Modelle unterscheiden sich von traditionellen Software-Lösungen: keine Jahreslizenz, kein Abonnement pro Nutzer, keine Implementierungsgebühren. Gezahlt wird nur dann, wenn auf der Plattform tatsächlich juristische Arbeit geleistet wird. Jede Aktion – Entwurf, Prüfung, Signatur, Verhandlung oder Schiedsverfahren – verbraucht eine definierte Anzahl an Credits.

Die Plattform erhebt keine Kommission auf Honorare. Zahlungen können direkt zwischen Kunde und Kanzlei abgewickelt werden. Die Kanzlei behält damit ihre beruflichen Honorare sowie die wirtschaftliche und professionelle Beziehung zum Kunden.

Dieser Ansatz ermöglicht es Kanzleien, ohne aufwendiges Integrationsprojekt zu starten und gleichzeitig ihre Art, juristische Dienstleistungen zu produzieren, zu verfolgen und zu erbringen, schrittweise zu verändern.

Für vertrauliche Umgebungen konzipiert

Im Rechtsbereich darf der Einsatz von KI nicht allein auf Produktivität beruhen. Vertraulichkeit, Berufsgeheimnis, Datensicherheit und Governance stehen im Zentrum. Die Daten bleiben unter der Kontrolle der Kanzlei, werden ausschliesslich zur Erbringung der Dienstleistung verwendet und dienen weder dem Training externer Modelle noch Werbe- oder Profiling-Zwecken. Dokumente werden in der Jurisdiktion der Kanzlei gespeichert; Arbeitsbereiche sind voneinander getrennt, Zugriffe werden rollenbasiert verwaltet und Daten verschlüsselt.

Netzwerkeffekte im juristischen Ökosystem

Die Plattform beruht auch auf einer Netzwerklogik. Dokumente zirkulieren über eindeutige Identifikatoren, Gegenparteien können über einen sicheren Link eingeladen werden, und Kanzleien gewinnen in einem vernetzten Marketplace an Sichtbarkeit.

Je mehr Kanzleien, Kunden und Gegenparteien eine solche Infrastruktur nutzen, desto reibungsloser wird der Austausch. Jede Kanzlei, die dem Netzwerk beitritt, stärkt damit das Ganze: Die Berufsträger bleiben unabhängig, während Dokumente, Verhandlungen und Transaktionen in einem stärker strukturierten Rahmen zirkulieren.

Ziel solcher Lösungen ist es daher nicht, den Anwalt zu ersetzen. Vielmehr stellen sie eine schnellere, stärker integrierte und transparentere Infrastruktur für die Ausübung des Berufs zur Verfügung – mit konkreten Zeitgewinnen in jeder Phase des Dossiers, einer gestärkten Kundenbeziehung und einem Geschäftsmodell, das auf die Bedürfnisse von Kanzleien zugeschnitten ist. (mc/pg)