FinTech Payrails sichert sich USD 14,4 Mio. von EQT Ventures, General Catalyst & a16z

Berlin, Deutschland – Payrails, eine innovative globale Plattform für Financial Operations (kurz FinOps), gab eine Erweiterung der Seed-Finanzierung um $14,4 Mio. für die Skalierung seines Betriebssystems für Zahlungsprozesse von Unternehmenskunden bekannt. Die Runde wurde von Neuinvestor EQT Ventures unter Beteiligung von General Catalyst und den bestehenden Investoren Andreessen Horowitz und HV Capital angeführt.

Die Finanzierung unterstreicht die Stärke von Payrails‘ Produkt, das bereits von internationalen Unternehmenskunden aus verschiedenen Branchen, genutzt wird. Mit dem neuen Kapital beläuft sich Payrails‘ Gesamtfinanzierung auf $20,8 Mio.

Das Unternehmen adressiert den globalen Markt für digitale Zahlungen, der 2021 ein Volumen von $1,5 Bio. erreicht, und Prognosen zufolge bis 2031 auf $3,3 Bio. anwachsen wird. Zahlungsprozesse sind für Plattformen, Marktplätze und stark wachsende große Unternehmen, die Geschäfte auf internationalen Märkten oder mit mehreren Parteien abwickeln, nach wie vor ein stark fragmentierter Bereich. Diese benötigen ein geeignetes Betriebssystem für Zahlungsabwicklungen, um mit Hilfe mehrerer Prozessoren internationale und komplexe Zahlungsvorgänge zu tätigen. Bisher was dies lediglich durch den Aufbau kostenintensiver interner Strukturen möglich. Das erfahrene Gründerteam um Orkhan Abdullayev, Emre Talay und Nicolas Thouzeau erkannte die Marktlücke für eine Komplettlösung für wachstumsstarke Unternehmen. Nach dem erfolgreichen Aufbau der FinTech-Sparte der weltweit größten Lieferplattform Delivery Hero bauen sie mit Payrails ein End-to-End-Betriebssystem auf, das die gesamte Wertschöpfungskette der Zahlungsabwicklung abdeckt.

Kapital für Produktentwicklung

Mit dem frischen Kapital wird das FinTech seine Produktentwicklung vorantreiben, um die komplexen Herausforderungen bei der Zahlungsabwicklung bestehender und neuer Kunden zu lösen und seine Go-To-Market-Strategie voran zu treiben. Durch die Anwendung lokaler Zahlungsmethoden und die dynamische Weiterleitung von Transaktionen an eine Vielzahl von Prozessoren in über 200 Ländern konnten erste Kunden bereits ihren Bezahlvorgang verbessern. Spürbarer Effekt: Kosteneinsparungen und höhere Autorisierungsraten von Zahlungen. Payrails wurde speziell für Multi-Plattformen entwickelt, um Zahlungsabwicklungen zu optimieren und Finanzprozesse mit einer einheitlichen Lösung zu automatisieren.

Orkhan Abdullayev, CEO und Mitbegründer von Payrails, kommentierte: «Wir sind sehr stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freuen uns auf die vor uns liegende Reise. Da die Zahlungsabwicklung mit der Skalierung von Unternehmen immer komplexer wird, steigt der Bedarf den Zahlungsverkehr weiterzuentwickeln immens. Die Nutzung von mehreren Prozessoren zur Leistungssteigerung wird zum Branchenstandard. Führende Unternehmen haben die strategische Bedeutung der Zahlungsoptimierung bereits erkannt und suchen nach individuellen und flexiblen Lösungen. Mit EQT Ventures, General Catalyst, Andreessen Horowitz und HV Capital haben wir starke Partner mit großer Erfahrung in den Bereichen FinTech und Zahlungssysteme gefunden, die unsere langfristige Vision teilen. Gemeinsam wollen wir schnell wachsenden Unternehmen End-to-End-Lösungen für Zahlungsprozesse anbieten und unsere Plattform zum Next-Gen Zahlungsbetriebssystem weiterentwickeln.“

Die für ihre Investitionen in einiger der größten Tech-Champions bekannten Investoren EQT Ventures und General Catalyst (USA) sind als Neuinvestoren in der aktuellen Finanzierungsrunde hinzugekommen und unterstreichen Payrails Potenzial, sich zu einem Branchenführer zu entwickeln. Auch der US-Star-Investor Andreessen Horowitz und HV Capital, investieren erneut in das FinTech und drücken damit ihr anhaltendes Vertrauen in einem schwierigen Marktumfeld aus.

Kaushik Subramanian, Partner bei EQT Ventures, sagte: «Unternehmenskunden benötigen eine hochwertige, zuverlässige Infrastruktur für die Abwicklung ihres Zahlungsverkehrs, um mit Unterstützung von mehreren Prozessoren komplexe Zahlungsvorgänge verwalten zu können. Die Entwicklung und Skalierung einer solchen Infrastruktur gleicht dem Aufbau eines SAP für den Zahlungsverkehr. Das Payrails-Team ist aufgrund seiner Erfahrung in der Entwicklung ähnlicher Lösungen die ideale Besetzung, um diese Herausforderung anzugehen – positive Rückmeldungen ihrer Kunden bestätigen das. Wir verfolgen Entwicklungen im Bereich Payments und Unternehmen, deren Lösungen das Potential haben den Zahlungsverkehr zu disruptieren mit großer Begeisterung. Payrails nimmt sich einer der größten Herausforderungen der Branche an und wir freuen uns darauf, Teil dieser Reise zu sein.»

Zeynep Yavuz, Partner bei General Catalyst, fügte hinzu: «Mit der zunehmenden Globalisierung digitaler Marktplätze sind auch die Zahlungsprozesse komplexer geworden. Um in neue Märkte zu expandieren, mussten globale Marktplätze bisher ihre eigenen Zahlungssysteme entwickeln oder verschiedene Lösungen kombinieren. Beides erforderte immens hohe Ressourcen für die Verwaltung der Zahlungsprozesse. Mit Payrails werden Unternehmen Zugang zu einer umfassenden Plattform erhalten, die unserer Einschätzung nach die gesamte Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs abdeckt. Die Erfahrung des Payrails-Teams, der frühe Erfolg bei Unternehmenskunden und der partnerschaftliche Ansatz haben uns überzeugt. Wir freuen uns darauf, Payrails beim Aufbau eines richtungsweisenden Zahlungsunternehmens zu unterstützen.» (Payrails/mc/hfu)