Firmengründungen in der Schweiz bleiben rekordhoch

Zürich – Die Gründungslust in der Schweiz bleibt hoch. Besonders dynamisch zeigt sich die Entwicklung dabei nicht nur in den grossen Wirtschaftszentren, sondern auch in mehreren kleineren Kantonen.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Schweiz 28’538 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des IFJ Instituts für Jungunternehmen hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode und dem höchsten je gemessenen Wert für ein erstes Halbjahr. Im Durchschnitt entstanden damit 157 neue Firmen pro Tag.

Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Im Schnitt der letzten zehn ersten Halbjahre wurden jeweils rund 25’100 neue Firmen eingetragen. Der aktuelle Wert liegt 14 Prozent über diesem Durchschnitt.

Grosse regionale Unterschiede

Nach Regionen legten die Firmengründungen in den meisten Landesteilen zu. Besonders stark war das Wachstum im Tessin mit einem Plus von 14 Prozent auf über 1300 Neueintragungen. Auch das Espace Mittelland (+4,2%), die Zentralschweiz (+3,3%), die Ostschweiz und die Nordwestschweiz (je +2,6%) verzeichneten Zuwächse.

Leicht rückläufig entwickelte sich dagegen die Südwestschweiz (-0,1%). In den Kantonen Genf und Waadt gingen die Neugründungen jeweils um 1,9 Prozent zurück. Deutlichere Rückgänge gab es unter anderem in Basel-Stadt (-8,5%), im Thurgau (-12%), in Obwalden (-20%) und in Appenzell Innerrhoden (-32%).

Bei kleineren Kantonen seien prozentuale Veränderungen aufgrund der geringen Volumen allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, heisst es in der Studie.

Zug mit höchster Gründungsdichte

Ein anderes Bild ergibt sich bei der Gründungsdichte: Gemessen an der Zahl der Neueintragungen pro 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner lag der Kanton Zug mit 132 Firmengründungen klar an der Spitze. Dahinter folgten Schwyz (49), Genf (42), Wallis (39) und das Tessin (37).

Zürich kam trotz der höchsten absoluten Zahl auf 32 Gründungen pro 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Kanton kam im ersten Halbjahr insgesamt auf rund 5200 Neugründungen.

Nach Branchen entfielen die meisten Neugründungen auf die Beratung mit knapp 3000 Eintragungen. Dahinter folgten Immobilienwesen (2600), Handwerk (2538), Architektur und Ingenieurwesen (2503) sowie B2B- und B2C-Dienstleistungen (2321).

Starker Abschluss zum Monat

Auch zum Ende des ersten Halbjahres blieb die Zahl der Firmengründungen hoch. Im Juni wurden in der Schweiz 5278 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen, wie aus einer Auswertung des Businessverzeichnisses Help.ch hervorgeht. Damit wurde die Marke von 5000 Neugründungen pro Monat im laufenden Jahr zum zweiten Mal überschritten.

Im Vergleich zum Mai entspricht dies einem Anstieg um rund 32 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2025 lag die Zahl der Neueintragungen gut 12 Prozent höher. Gleichzeitig wurden im Juni laut Help.ch 4100 Unternehmen aus dem Handelsregister gelöscht. Das waren rund 47 Prozent mehr als im Vormonat und rund 32 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. (awp/mc/pg)