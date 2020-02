Frisches Kapital für das Visa-Startup Viselio

Bern/Berlin – Das Schweizer Startup Viselio hat in den letzten drei Jahren mit seiner innovativen Software die komplizierten Visa-Antragsverfahren für aktuell 83 Destinationen revolutioniert. Nun hat Viselio in einer Finanzierungsrunde insgesamt 3 Mio Franken (rund 2,8 Mio Euro) generieren können. Viselio ist mittlerweile in den sieben europäischen Märkten Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Grossbritannien, Schweden und die Niederlande vertreten.

Nun kann der Visa-Dienstleister mit EquityPitcher, einer Post-Seed Venture Capital Gesellschaft zur Förderung erfolgversprechender Start-Ups in Europa und somit als Leadinvestor, sowie Howzat Partners zwei renommierte Firmen im Investorenkreis begrüssen. Nebst diesen Neuzugängen waren in der aktuellen Finanzierungsrunde auch bestehende Geldgeber wie Innuvik Ventures und diverse Business-Angels mit von der Partie.

Mit dem frischen Kapital möchte Viselio zum einen weitere Märkte erschliessen (aktuell ist das Start-Up in sieben europäischen Ländern aktiv), zum anderen vor allem auch die Weiterentwicklung und Integration seiner Visa-Software in diverse Buchungssysteme vorantreiben.

«Das führende Start-Up-Investoren an unser Team und die Geschäftsidee von Viselio glauben, ist eine absolute Bestätigung für unseren Weg. Wir freuen uns sehr, unsere Services bald in weiteren Ländern anbieten und ausbauen zu können», erklärt Gründer und Geschäftsführer Niklas Zeller.

Verstärkung im Verwaltungsrat

Rolf Schafroth (früher Konzernleitung Kuoni Reisen) und Sascha Horrig (EquityPitcher) verstärken zudem den Verwaltungsrat der Viselio AG mit ihrer Fachkompetenz. «Viselio löst ein wirklich bestehendes Problem, das die Buchung von Reisen aktuell immer noch unnötig kompliziert macht. Wir glauben an das ambitionierte Gründerteam und freuen uns, Viselio als Haupt-Investor begleiten zu dürfen», erklärt Sascha Horrig von EquityPitcher den Schritt für die Finanzierung. (Viselio/mc/pg)

Viselio