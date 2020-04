Investor Summit Liechtenstein am 25. November 2020

Schaan – Der Investor Summit Liechtenstein vernetzt seit zehn Jahren Investoren und Entscheidungsträger mit innovativen Startups und Wachstumsunternehmen. Die nächste Ausgabe am 25. November 2020 bietet zwei Top-Speaker: Der bekannte Investor Carsten Maschmeyer, Geschäftsführer der Maschmeyer Group und Mentor in der TV-Sendung „Höhle der Löwen“, und S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein, CEO der LGT Group, geben exklusive Einblicke in ihre Investmenttätigkeit.

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Live-Pitches ausgewählter Startups und Wachstumsfirmen auf der Hauptbühne. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten so die einzigartige Möglichkeit, im Rahmen der Veranstaltung innovative Ideen und neue Geschäftsmodelle kennenzulernen. Die Tagung wird umrahmt von Diskussionsrunden, Workshops und Networking-Möglichkeiten. (IS/mc/hfu)

