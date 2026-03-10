Isembard erhält 50 Millionen US-Dollar Series-A für KI-gestützte Fabriken

London – Weniger als zwölf Monate nach seiner Seed-Finanzierung verkündet Isembard nun den erfolgreichen Abschluss seiner Series A Finanzierungsrunde über 50 Millionen US-Dollar. Mit dem neuen Kapital will das Unternehmen bis Ende 2026 insgesamt 25 Fabriken aufbauen, sowie Talente für die wachsenden Engineering-Teams finden und seine Expansion nach Deutschland, Frankreich und in die Ukraine vorantreiben.

Die Finanzierungsrunde wird von Union Square Ventures angeführt, einem frühen Investor in Twitter, Coinbase, Etsy, Abridge und Twilio. Zu den neuen Investoren zählen Tamarack Global und IQ Capital. Sie beteiligen sich gemeinsam mit den bestehenden Investoren Notion Capital und CIV. Als Angel-Investoren sind unter anderem Alex Bouaziz (Founder und CEO von Deel), Andrei Danescu (Founder und CEO von Dexory Robotics) sowie Matt Briers (ehemaliger CFO von Wise) beteiligt.

Wachsende Lücke zwischen Nachfrage und Produktionskapazität

Die Herstellung von Komponenten ist ein Markt mit einem jährlichen Volumen von 1.8 Billionen USD. Gleichzeitig verschwindet ein großer Teil der kleinen Hersteller, obwohl sie rund 95 % der Produktion ausmachen. Das Durchschnittsalter der Eigentümer liegt bei über 65 Jahren, und 40 % planen, innerhalb der nächsten fünf Jahre in den Ruhestand zu gehen.

Diese Entwicklung trifft auf eine stark steigende Nachfrage aus Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie und Robotik – unter anderem durch Re-Shoring und höhere Investitionen in kritische Industrien. Ohne entschlossenes Handeln droht die wachsende Lücke zwischen Produktionskapazitäten und Nachfrage die industrielle Basis Europas und Nordamerikas auszuhöhlen.

Isembard setzt auf KI-Plattform und Franchise-Modell für den Ausbau von Fabriken

Isembard fertigt hochpräzise Komponenten für einige der anspruchsvollsten Kunden weltweit. Das Unternehmen betreibt eigene Fabriken sowie Fabriken von Franchisenehmern. Alle Standorte werden durch die proprietäre Software- und KI-Plattform MasonOS gesteuert.

MasonOS verbindet Angebotserstellung, Produktionsplanung, Lieferkette, Fertigung, Qualitätskontrolle und Auslieferung in einer intelligenten, agentischen Betriebsschicht. Dadurch werden Fabrikprozesse automatisiert und die Leistungsfähigkeit kontinuierlich optimiert.

Das Unternehmen identifiziert erfahrene Betreiber – aus der Fertigungsindustrie, dem Militär, dem Franchising und anderen Bereichen der Wirtschaft – und stattet sie mit Technologie, Marke, Engineering-Standards und Zugang zu Kundenaufträgen aus.

Franchisenehmer können neue Isembard-Fabriken von Grund auf aufbauen oder bestehende Betriebe in eine Isembard-Fabrik umwandeln. Dieses Modell ermöglicht eine schnelle Erweiterung hochwertiger Produktionskapazitäten, während lokale Eigentümerstrukturen erhalten bleiben und die industrielle Souveränität im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Europa gestärkt wird.

Alexander Fitzgerald, Founder und CEO von Isembard: „Die Fertigungsindustrie ist die Grundlage für Sicherheit, Wohlstand und unseren gesellschaftlichen Auftrag als Nationen. Diese Series-A-Finanzierung ermöglicht es uns, weitere Fabriken aufzubauen, in MasonOS zu investieren, außergewöhnliche Franchisenehmer zu unterstützen und die besten Ingenieurinnen und Ingenieure in Europa und den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Unsere Mission ist es, industrielle Beschleunigung zu schaffen.“

Rebecca Kaden, Managing Partner bei Union Square Ventures: „Isembard verändert grundlegend, wie Fabriken aufgebaut und betrieben werden. Mit MasonOS wird operative Expertise direkt in ein agentisches Betriebssystem integriert. Dadurch sinken die Hürden für den Betrieb leistungsfähiger Fertigungsunternehmen und es entsteht ein vernetzter, kapitaleffizienter Weg zur Skalierung.

In einer Zeit, in der die Nachfrage nach fortschrittlicher Fertigung steigt und gleichzeitig das Interesse am Besitz und Betrieb von SMB-Unternehmen zunimmt, bringt Isembard beide Entwicklungen zusammen. Wir freuen uns darauf, Alexander und sein Team beim Ausbau von Fabrikbesitz und beim Wiederaufbau industrieller Kapazitäten im Westen zu begleiten.“ (Isembard/mc/hfu)

Über Isembard

Isembard beschleunigt die Produktion für kritische Industrien. Das Unternehmen fertigt hochpräzise Produkte für Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Energie und Robotik. Seine proprietäre Software MasonOS ermöglicht fortschrittliche Automatisierung und höhere Effizienz in eigenen Fabriken sowie in Fabriken von Franchisenehmern. Isembard wurde 2024 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und betreibt Fabriken in Europa und den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen: www.isembard.com



