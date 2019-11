John Deere und Volocopter kooperieren beim Bau einer Grossdrohne für die Landwirtschaft

Mannheim / Bruchsal / München – John Deere und Volocopter stellen auf der AGRITECHNICA die erste Grossdrohne vor, die für den landwirtschaftlichen Einsatz adaptiert wurde: die VoloDrone. In der Future Technology Zone der AGRITECHNICA auf der Messe Hannover wird erstmalig ein mit der John Deere Pflanzenschutzspritze bestückter Demonstrator präsentiert. Diese VoloDrone ist voll funktionsfähig und bereit für den ersten Einsatz. Mit einer möglichen Zuladung von 200 kg erreicht die Drohne eine enorme Flächenleistung, insbesondere unter schwierigen Einsatzbedingungen.

Diese erste für den landwirtschaftlichen Einsatz entwickelte Grossdrohne, ist das Resultat einer intensiven Zusammenarbeit zwischen John Deere und dem Urban Air Mobility Pionier Volocopter. In die VoloDrone ist die umfangreiche Erfahrung aus beiden Unternehmen eingeflossen. Bei John Deere ist es das Wissen um die Bedürfnisse der Landwirtschaft, bei Volocopter ist es das Wissen um die gesamte Technologie der Flugtaxis.

Grosse Drohnen gewinnen im Bereich der Logistik aber auch in der Personenbeförderung immer mehr an Bedeutung. Dagegen werden in der Landwirtschaft derzeit vor allem kleine Drohnen für die Bestandskontrolle und Kartierung eingesetzt.

Volocopter hat nun erstmalig eine Grossdrohne entwickelt, die mit einer Pflanzenschutzspritze von John Deere ausgestattet ist. Beide Unternehmen sehen ein grosses Potential für den Einsatz der VoloDrone in der Landwirtschaft. Die Entwicklung dieses Prototyps ist ein erster Schritt, diese neue Technologie dem Markt zu präsentieren und die VoloDrone zeitnah unter Realbedingungen erproben zu können.

Die Innovationskraft und Anwendungsgebiete der VoloDrone für die Landwirtschaft sind vielfältig. Das beginnt bei schwieriger Topografie und erstrecken sich hin bis zur gesteigerten Effizienz im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Drohne mit Durchmesser von 9,2 m und 18 Rotoren

Die VoloDrone wird von 18 Rotoren angetrieben und hat einen Durchmesser von 9,2 m. Sie verfügt über einen vollelektrischen Antrieb mit austauschbaren Lithium-Ionen-Batterien. Eine Batterieladung ermöglicht eine Flugzeit von bis zu 30 Minuten. Die VoloDrone kann sowohl ferngesteuert als auch automatisiert, auf einer vorprogrammierten Route eingesetzt werden.

Die VoloDrone ist mit einem standardisierten Befestigungssystem ausgestattet, der die einfache Montage unterschiedlichster Vorrichtungen für eine Vielzahl von Einsätzen ermöglicht. Für den Pflanzenschutz ist die Grossdrohne mit zwei Pflanzenschutzmittelbehältern, einer Pumpe und einem Spritzbalken bestückt. Dank der niedrigen Flughöhe können aussergewöhnlich grosse Flächenleistungen von bis zu 6 ha pro Stunde erreicht werden und das Spritzmanagement verbessert werden. Aufgrund der höheren Flexibilität und der GPS Steuerung sind auch teilflächenspezifische Behandlungen möglich. Damit ist die VoloDrone eine nachhaltige, effektive und äusserst wirtschaftliche Alternative zu Helikoptern.

In den kommenden Anbauzyklen sollen entsprechende Flug- sowie Applikationstest durchgeführt werden. (Volocopter/mc/ps)

About Deere & Company:

Deere & Company (NYSE: DE) is a world leader in providing advanced products and services and is committed to the success of customers whose work is linked to the land – those who cultivate, harvest, transform, enrich and build upon the land to meet the world’s dramatically increasing need for food, fuel, shelter and infrastructure. Since 1837, John Deere has delivered innovative products of superior quality built on a tradition of integrity.

For more information, visit John Deere at its worldwide website at www.JohnDeere.com.

Über Volocopter:

Volocopter baut das weltweit erste nachhaltige und skalierbare Urban Air Mobility Business, um erschwingliche Flugtaxi Services in den Megastädten dieser Welt zu etablieren. Mit dem VoloCity entwickelt Volocopter das erste elektrisch angetriebene, sichere und leise “eVTOL”-Flugzeug, das bereits im Zertifizierungsprozess für den kommerziellen Einsatz ist. Volocopter arbeitet mit führenden Partnern für Infrastruktur, Betrieb und Flugsicherung (ATM) zusammen, um das gesamte Ökosystem rund um Flugtaxis aufzubauen und Urban Air Mobility zu realisieren.

2011 führte Volocopter den ersten bemannten Senkrechtflug eines elektrisch angetriebenen Multikopters durch. Seither hat das Unternehmen mehrere öffentliche Flüge mit seinem zweisitzigen Volocopter in Originalgrösse durchgeführt. Bemerkenswert sind öffentliche Flüge in Singapur, sowie der weltweit erste autonome Flug eines Flugtaxis 2017 in Dubai. Darüber hinaus ist Volocopter im Logistik- und Landwirtschaftsbereich mit der VoloDrone aktiv.

Stephan Wolf und Alexander Zosel gründeten Volocopter 2011. Das Unternehmen hat mittlerweile über 150 Mitarbeiter in Büros in Bruchsal, München und Singapur. Volocopter wird von CEO Florian Reuter, CTO Jan-Hendrik Boelens und CFO Rene Griemens geführt und hat in Summe über € 85 Millionen Kapital aufgenommen. Daimler, Geely, Intel Capital, Micron, BtoV und Manta Ray Ventures gehören zu den Investoren.

Mehr Informationen unter: www.volocopter.com