Keyrocks Accelerator-Programm startet in Belgien mit acht Web3-Startups

Brüssel – Keyrock, ein führender Anbieter von digitalen Assets, gibt die Auswahl von acht Web3- und Fintech-Startups für die erste Ausgabe seines Accelerator-Programms in Zusammenarbeit mit Tenity, einem bekannten globalen Accelerator und Inkubator für Fintech, bekannt.

Die erste Ausgabe des Keyrock-Accelerator-Programms wird am 5. September in Belgien beginnen und mit einem Demo Day im Dezember 2023 enden. Aus fast 200 Bewerbungen aus 36 Ländern haben Keyrock und Tenity acht innovative Startups aus fünf europäischen Ländern ausgewählt, die Teil der ersten Kohorte sein werden. Das Programm bietet Keyrock und den ausgewählten Startups ein offenes Umfeld, um eng zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen und voneinander zu lernen sowie potenzielle Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu identifizieren.

Kevin de Patoul, CEO und Mitbegründer von Keyrock, kommentierte: «Wir sind zutiefst dankbar, dass wir Bewerbungen von fast 200 innovativen Start-ups aus verschiedenen Sektoren aus der ganzen Welt erhalten haben. Die Auswahl der acht Finalisten aus diesem bemerkenswerten Pool war sowohl eine Herausforderung als auch inspirierend. Die ausgewählten Projekte entsprechen in besonderem Masse der Vision von Keyrock und haben das Potenzial, eine wesentliche Rolle in der Tokenized Economy zu spielen.»

Das Programm bietet den Startups die Chance, sich während des Demo Day im Dezember um Investitionen von bis zu 100’000 Euro zu bewerben. Die Gewinner werden bei der Abschlussfeier des Programms bekannt gegeben.

Die Startups, die es in das erste Accelerator-Programm von Keyrock & Tenity in Belgien geschafft haben, sind:

Brickken | Spanien

Brickken vereinfacht die Erstellung, den Verkauf und die Verwaltung von tokenisierten digitalen Vermögenswerten.

CryptoTechFin | Spanien

CryptoTechFin macht technologiegestützte Investitionen in Kryptowährungen einfach und zugänglich für Kleinanleger und Vermögensverwalter.

fija Finance GmbH | Deutschland

fija Finance macht Zinserträge mit Kryptowährungen konform, zugänglich und transparent.

Fyde | Vereinigtes Königreich

Fyde ist ein vertrauenswürdiges Treasury-Management-Protokoll, das Krypto-Firmen und DAOs bei der Asset-Diversifizierung, Liquiditätsoptimierung, Ertragsgenerierung und Governance-Aufrechterhaltung unterstützt.

Konkrete | Frankreich

Konkrete ist eine Plattform für Immobilienkredite, die die Blockchain-Technologie nutzt, um die Zugänglichkeit und Liquidität von Finanzierungen zu verbessern.

MYSO Finance | Schweiz

MYSO Finance bietet eine bessere Möglichkeit zur Kreditaufnahme und -vergabe in DeFi. Kreditnehmer müssen sich keine Gedanken über das Liquidationsrisiko machen; Kreditgeber können mehr Rendite erzielen.

Nabla Finance | Deutschland

Nabla Finance ist ein proaktiver Market Maker für den dezentralen Krypto- und Devisenhandel mit effizienter Liquidität und ohne unbeständige Verluste.

Securd | Frankreich

Securd ist eine revolutionäre Plattform, die es Inhabern von Kryptowährungen ermöglicht, auf rein dezentralisierte Weise Zinsen für ihre digitalen Vermögenswerte zu generieren, indem sie liquiditätszuführende Aktivitäten finanziert.

Marc Hauser, Leiter von Tenity Schweiz, sagte: «Die Partnerschaft mit Keyrock für dieses bahnbrechende Accelerator-Programm ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement, die nächste Generation von Fintech-Innovationen zu fördern. Von der Vielfalt der Bewerbungen bis hin zum strengen Auswahlverfahren ist es unsere gemeinsame Vision, ein Ökosystem zu schaffen, in dem diese Startups nicht nur florieren, sondern die Zukunft von Web3 und Fintech auf globaler Ebene neu gestalten.»

Das Programm dauert vier Monate und umfasst vier intensive Masterclass-Wochen, die persönlich in der Keyrock-Zentrale in Brüssel stattfinden. Während dieser Wochen haben die Startups Zugang zu den Keyrock-Führungs- und Technik-Teams, um ihre Lösungen vorzustellen, Sitzungen zur Identifizierung potenzieller Kooperationen, Vertiefungen in die technische Entwicklung, Benutzererfahrung und Best Practices sowie Sitzungen zur Mittelbeschaffung und Skalierung ihrer Unternehmen.

Während der viermonatigen Laufzeit des Programms werden die Startups von den Tenity- und Keyrock-Netzwerken durch massgeschneiderte, auf Zusammenarbeit basierende Mentoren betreut. Darüber hinaus haben alle Startups Zugang zum globalen Partnernetzwerk von Keyrock und Tenity, zu dem auch die globalen strategischen Partner UBS und SIX Group gehören. (Tenity/mc/hfu)