Koa erhält 15 Mio. USD in einer Serie-B-Finanzierung, um die Kakaobranche mit upgecyceltem Fruchtsaft zu revolutionieren

Zürich / Accra – Das schweizerisch-ghanaische Startup-Unternehmen Koa hat eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar erhalten, um sein Upcycling-Kakaogeschäft auszubauen, regenerative Landwirtschaftspraktiken zu intensivieren, um mehr als 10’000 Bauern einzubeziehen und die Klimabilanz der westafrikanischen Kakaoindustrie zu verbessern.

Koa revolutioniert die Kakaoindustrie durch das Upcycling von Kakaofrüchten, insbesondere des zuvor weggeworfenen Kakaomarkes. Dieser innovative Ansatz, der in Zusammenarbeit mit Kakao-Kleinbauern in Ghana verfolgt wird, reduziert nicht nur die Lebensmittelabfälle auf den Höfen, sondern verbessert auch das Einkommen der Bauern. Mit der kürzlich eingeweihten Fabrik in der Eastern Region Ghanas ist Koa in der Lage, die Produktion erheblich auszuweiten und plant, weitere 10’000 Kakaobauern einzubeziehen.

Bestehende und neue Investoren

Mit der Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Mio. USD hat Koa nun insgesamt 25 Mio. USD eingeworben. Das auf upgecycelte Kakaoprodukte spezialisierte Startup erhielt in diesem jüngsten Investitionszyklus Unterstützung von bestehenden und neuen Investoren: Der Land Degradation Neutrality (LDN) Fund, der Regenerative Growth Fund 1 und Mirabaud.

Trotz der schwierigen Finanzierungsbedingungen für Startups konnte Koa die Serie-B-Runde erfolgreich abschliessen, was ein Beweis dafür ist, dass das Unternehmen mit Investoren zusammenarbeitet, die die Vision teilen, die Auswirkungen auf die Kakaobranche zu vergrössern.

«Wir sind stolz darauf, unsere Serie-B-Runde in diesem schwierigen Marktumfeld für Startup-Finanzierungen abgeschlossen zu haben und gleichzeitig erneut gleichgesinnte Investoren gefunden zu haben, die unsere Mission und Ambition, die Kakaofrucht zu expandieren und mehr Wirkung zu erzielen, voll und ganz unterstützen», sagte Fabien Nizard, Head of Corporate Finance and Investor Relations bei Koa. (Venture Kick/mc/hfu)

