Laine Neural Network führt seine Plattform für zeitgemässe juristische Arbeit ein

Zürich – Laine Neural Network führt heute eine revolutionäre hybride Rechtsplattform in der Schweiz ein. Als grundlegende Infrastruktur für die moderne Rechtsarbeit konzipiert, liefert Laine die Lösung für eine scheinbar unlösbare Aufgabe: hochwertige Rechtsdienstleistungen für Unternehmen deutlich erschwinglicher zu machen und unabhängigen Anwälten zugleich einen sofort nutzbaren Arbeitsbereich zu bieten, der sie direkt mit zahlenden Mandanten verbindet – ganz ohne Vorabkosten.

Die Plattform richtet sich an KMU und Startups und ermöglicht es Nutzern, massgeschneiderte, rechtlich einwandfreie Verträge bereits ab 45 CHF zu erstellen. Statt als eigenständiges Tool zu fungieren, bringt Laine Nutzer und geprüfte unabhängige Anwälte in einem einzigen, regulierten Ökosystem für die alltägliche Rechtsarbeit zusammen.

Über eine dialogorientierte Benutzeroberfläche, die das Gespräch in einer Anwaltskanzlei nachahmt, passt das Laine Intelligent System Dokumente an den jeweiligen Anwendungsfall des Nutzers an und identifiziert automatisch potenzielle Probleme. Die Nutzer können die Dokumente anschliessend nahtlos an geprüfte Fachleute zur Überprüfung und Validierung weiterleiten. Für Anwälte übernimmt Laine die Formatierung und ermöglicht die Überarbeitung im Dialog, wodurch sie viel Zeit sparen und gleichzeitig direkt über die Plattform bezahlt werden können.

“Generative KI erzeugt Texte. Im Rechtswesen reicht das nicht aus. Laine liefert strukturierte, verlässliche Ergebnisse, die in der Praxis tatsächlich genutzt werden können,” erklärt Dominique Lecocq, Gründer von Laine Neural Network.

«Der Wert der KI liegt nicht allein in der Generierung, sondern darin, wie sie in juristische Arbeitsabläufe integriert wird. Durch die Kombination von Technologie und menschlichem Fachwissen schafft Laine ein zuverlässiges Umfeld für die Erstellung und Validierung juristischer Dokumente,» ergänzt Jean Frerot, CEO bei Laine Neural Network.

Start in den USA für Juni 2026 geplant

Zukünftig plant Laine, Funktionen zur Streitbeilegung in seine Plattform zu integrieren. Bis 2027 soll ein digitales Schlichtungszentrum eingerichtet werden, das die Bearbeitung bestimmter vertraglicher Streitigkeiten in einem schnelleren und besser strukturierten Umfeld ermöglicht.

Nach der Einführung in der Schweiz expandiert die Plattform rasch in wichtige globale Märkte. In den Vereinigten Staaten wird Laine im Juni in Texas und Kalifornien starten, gefolgt von einer strategisch ausgerichteten, koordinierten Markteinführung in den Unternehmenszentren New York und Delaware im September. Für 2026 ist zudem eine gezielte Expansion in die Vereinigten Arabischen Emirate geplant, mit gleichzeitigen Markteinführungen in den Finanzzentren ADGM und DIFC im November, um die führenden Rechtsmärkte des Nahen Ostens zu erschliessen. Die internationale Expansion wird von Anpassungen an die lokalen rechtlichen Rahmenbedingungen begleitet, insbesondere in Rechtsordnungen, in denen die Ausarbeitung von Rechtstexten und die Abgabe von Rechtsgutachten einer beruflichen Regulierung unterliegen. (Laine/mc/hu)