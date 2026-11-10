Light Frame sammelt 5,1 Millionen Dollar ein, um die Technologie im Private-Banking zu modernisieren

Lausanne – Light Frame, das Fintech-Unternehmen, das moderne Kernbank- und Portfoliomanagement-Software für die Vermögensverwaltungsbranche anbietet, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,1 Millionen Dollar bekannt.

Angeführt wurde die Runde von Fortino Ventures, unter Beteiligung von Sidekick Partners, Tenity, Chameleon und Altair Capital sowie bestehenden Investoren wie Rogue Venture Partners, New Stack Ventures und Studio Alpha.

Die Finanzierung erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden institutionellen Akzeptanz der Technologie von Light Frame in der gesamten EMEA-Region, wo das Unternehmen den Live-Betrieb bei Kunden unterstützt und seine Präsenz auf den Märkten für Private Banking und Vermögensverwaltung ausbaut.

Die Vermögensverwaltungsbranche revolutionieren

In der gesamten Vermögensverwaltungsbranche verlassen sich Institutionen nach wie vor auf Technologien, die auf vor Jahrzehnten entwickelten Architekturen basieren. Das Ergebnis ist eine Branche, die durch eine Infrastruktur eingeschränkt wird, deren Implementierung zu langsam, deren Betrieb zu kostspielig und deren Leistungsfähigkeit nicht ausreichend ist, um den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Light Frame hat eine neue Generation von Kernbank- und Portfoliomanagement-Technologie entwickelt, die speziell für die Vermögensverwaltungsbranche konzipiert wurde. Die in der Schweiz entwickelte Plattform vereint umfassende Bank- und Anlagefunktionen mit einer cloud-nativen, API-first-Architektur, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Dank integrierter KI-Funktionen und einer sicheren Interoperabilitätsschicht ermöglicht die Plattform es Instituten, komplexe Abläufe zu automatisieren, die Produktivität der Mitarbeitenden zu steigern und anspruchsvollere Kundendienstleistungen anzubieten. Dank ihres vollständig modularen Aufbaus können Institute einzelne Komponenten ihrer bestehenden Infrastruktur modernisieren oder eine Komplettlösung einführen, wodurch sich die Implementierungszeiten, die betriebliche Komplexität und die Gesamtbetriebskosten deutlich reduzieren lassen.

«Light Frame liefert die grundlegende Technologie mit der Raffinesse, die Institute benötigen», sagte Schuyler Weiss, Mitbegründer und CEO von Light Frame. «KI definiert neu, was Technologie leisten kann, doch die Ausschöpfung ihres Potenzials in der Vermögensverwaltungsbranche hängt von der zugrunde liegenden Infrastruktur ab. Die Architektur muss auf diese Zukunft ausgerichtet sein, ohne die für das Bankwesen grundlegende Sicherheit, Ausfallsicherheit und das Vertrauen zu beeinträchtigen. Mit Fortino und unserer breiteren Investorengruppe haben wir Partner gefunden, die unseren Ehrgeiz teilen, dieses Fundament für die nächste Generation der Vermögensverwaltung zu schaffen.»

Light Frame wurde 2024 von Schuyler Weiss, dem Gründer und ehemaligen CEO von Alpian, der ersten cloud-nativen Privatbank der Schweiz, Mathieu Clément, dem ehemaligen COO und CIO von Alpian, sowie den Technologen Philippe Kernevez und Gregory Bataille gegründet. Das Gründerteam verfügt über direkte Erfahrung im Aufbau und Betrieb einer regulierten Schweizer Bank, einschliesslich der Herausforderungen, die mit der Implementierung und Wartung traditioneller Bankinfrastrukturen verbunden sind.

«Wir freuen uns sehr, ein Team zu unterstützen, das in diesem Bereich ausserordentlich glaubwürdig ist», sagte Hugh Phelan, Investment Manager bei Fortino Ventures. «Schuyler und das Team haben eine regulierte Schweizer Bank auf genau der Art von Infrastruktur geführt, die sie nun ersetzen. Nur wenige Gründer im Bereich Wealth Technology haben das Problem so hautnah erlebt, und noch weniger verfügen über das technische Fachwissen, um es zu lösen. Für eine Bank ist die Verlagerung sensibler Daten und des laufenden Betriebs auf eine neue Plattform ein Vertrauensakt, und dieses Team hat sich das Recht verdient, dieses Vertrauen einzufordern.»

Die Finanzierung wird weitere Investitionen in die Plattform, den Ausbau der Implementierungs- und Kundenbedienungskapazitäten sowie das Wachstum der kommerziellen Aktivitäten von Light Frame unterstützen, die sich zunächst auf die EMEA-Region konzentrieren. (Light Frame/mc/ps)

Über Light Frame

Light Frame ist ein Fintech-Unternehmen, das Kernbank- und Portfoliomanagement-Software der nächsten Generation für Privatbanken, Vermögensverwalter, Asset-Manager, externe Vermögensverwalter, Family Offices und WealthTech-Unternehmen anbietet. Das Unternehmen wurde 2024 von erfahrenen Führungskräften aus dem Bankwesen und Technologen gegründet und verbindet fundiertes Fachwissen im Finanzdienstleistungsbereich mit moderner Softwareentwicklung, um umfassende, modulare und cloudnative Technologien für die Vermögensverwaltungsbranche bereitzustellen. Light Frame unterhält Niederlassungen in Lausanne (Schweiz) und Newport (Rhode Island).