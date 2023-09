Loxo: Jost Capito schliesst sich Schweizer Startup für autonome Technologie an

Zürich – Jost Capito, eine angesehene Persönlichkeit in der Automobil- und Motorsportbranche und drei Jahrzehnte in führenden Positionen im Motorsport tätig, ist dem autonomen Technologie-Startup Loxo als Investor und Berater beigetreten.

Loxo bietet ein intelligentes, vollautomatisches Gütertransportsystem für die letzte Meile. Capito zeigt sich von der autonomen Fahrtechnologie begeistert und will mit seinem Fachwissen dazu beizutragen, die Entwicklung zu beschleunigen. «Von dem Moment an, als ich von der fortschrittlichen autonomen Fahrtechnologie von Loxo erfuhr, wusste ich, dass ich bei dieser unglaublichen Reise dabei sein musste», wird Capito in einer Mitteilung zitiert.

Capito hat einen Abschluss in Maschinenbau. Im Laufe seiner Karriere hatte er zahlreiche prominente Positionen in verschiedenen Motorsport- und Automobilunternehmen inne, unter anderem als CEO des Williams-Formel-1-Teams, als Geschäftsführer von McLaren Racing, als CEO von Volkswagen Motorsport und bei Porsche Motorsport sowie als Direktor von Ford Motorsport Europe. (mc/pg)

