Maclear will eine vertrauenswürdige Schweizer Crowdlending-Plattform etablieren

Wallisellen – Die Maclear AG ist als Neueinsteiger in den hart umkämpften und sich ständig weiterentwickelnden europäischen P2P-Crowdlending-Markt darauf vorbereitet, die Herausforderungen mit einem starken und anpassungsfähigen Team von Fachleuten zu bewältigen.

Denis Ustjev, einer der Mitbegründer, bringt wertvolles Fachwissen aus seinem umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Unternehmensberatung, Kapitalinvestitionen, Management von Unternehmenskrediten und Führungspositionen in multinationalen Unternehmen mit. Seine vielfältigen Erfahrungen in Estland, Aserbaidschan und den Vereinigten Staaten haben ihm praktische Finanzkenntnisse in verschiedenen kulturellen und geografischen Kontexten vermittelt.

Auf Unternehmen des realen Sektors konzentriert

Die Kernvision der Maclear AG ist es, eine transparente, vertrauenswürdige und hochentwickelte Schweizer Crowdlending-Plattform zu etablieren. Diese Plattform dient als Gateway, das Schweizer Investoren mit in der EU ansässigen Unternehmen verbindet, die eine zusätzliche Finanzierung suchen. Das Unternehmen zeichnet sich dadurch aus, dass es sich auf Unternehmen des realen Sektors konzentriert, wie z.B. Produktion, Einzelhandel und Dienstleistungen, die eine nachhaltige Leistung aufweisen und verlässliche Einnahmen generieren. Gründliche Risikobewertungen und Projekt-Scoring stehen an erster Stelle, bevor potenziellen Plattform-Investoren Investitionsmöglichkeiten präsentiert werden.

Der zweite Mitbegründer, Aleksandr Nikitin, spielt eine entscheidende Rolle bei der Projektauswahl, wobei er sein Fachwissen in den Bereichen Aussenhandel und Industrieprojekte einbringt. Denis und Aleksandr Nikitin nutzen ihre Verbindungen und Netzwerke, insbesondere in Estland, um Projekte für eine mögliche Aufnahme in die Plattform zu bewerten.

Igor Bannikov, der Chief AML/Compliance/Risk Officer, überwacht und genehmigt potenzielle Kreditprojekte sorgfältig und hält sich dabei an ein detailliertes Modell für Due-Diligence-Berichte (DD).

Alexej Martin, der dritte Direktor, bringt einschlägige Bankerfahrung als Kundenbetreuer bei der MBaer Bank, CH, als zweiter AML/Compliance-Beauftragter ein. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für einen umfassenden und transparenten Ansatz.

Das Team der Maclear AG kombiniert sein Fachwissen, seine Netzwerke und seine strengen Risikoprüfungsprozesse, um eine seriöse und zuverlässige Crowdlending-Plattform zu schaffen, von der Anleger und Kreditnehmer profitieren.

Hohe regulatorische Standards

Die Schweiz wurde aufgrund mehrerer Vorteile als Standort für die Crowdlending-Aktivitäten der Maclear AG gewählt. Das starke und stabile Finanzsystem des Landes und sein regulatorischer Rahmen für Finanzintermediäre bieten Anlegerschutz und gewährleisten Transparenz. Der gute Ruf der Schweiz in Bezug auf Zuverlässigkeit und die Einhaltung hoher regulatorischer Standards erhöht die Glaubwürdigkeit von Crowdlending-Plattformen, die in der Schweiz tätig sind. Zudem machen das starke Rechtssystem, die internationale Vernetzung und der Zugang zu Kapital die Schweiz zu einem attraktiven Standort für Crowdlending-Aktivitäten.

Als Mitglied der SRO PolyReg unter der Aufsicht der FINMA profitiert die Maclear AG von der Aufsicht der SRO, die die Einhaltung der Branchenstandards durchsetzt und das Vertrauen der Anleger stärkt. Darüber hinaus entsprechen die hohen professionellen Standards der SROs in der Schweiz dem Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen im Nicht-Banken-Finanzsektor.

Die Maclear AG ist in der Schweiz tätig und hält sich an die regulatorischen Standards, um das Vertrauen der Anleger zu stärken. Die Einhaltung der strengen Vorschriften garantiert den Anlegern die Einhaltung rechtlicher und ethischer Standards durch das Unternehmen und fördert letztlich ein vertrauenswürdiges und sicheres Umfeld. (Maclear/mc/hfu)