GR3N schliesst eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15,5 Millionen Euro ab

Lugano – GR3N, ein in Lugano ansässiges CleanTech-Unternehmen, das sich auf das Recycling von PET- und Polyesterkunststoffen sowie -fasern spezialisiert hat, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 15,5 Millionen Euro abgeschlossen, um den Bau von MODUS voranzutreiben, der weltweit ersten Industrieanlage, die auf der Technologie der mikrowellenunterstützten Depolymerisation basiert.

Die Finanzierungsrunde wurde von 360 Capital angeführt, einer französisch-italienischen Risikokapitalgesellschaft, die in DeepTech und ClimateTech investiert, wobei VP Textile als neuer Investor mitwirkte. Growth Capital fungierte als Finanzberater von GR3N. Das Unternehmen hat zudem Martin Stephan zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.

„Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses talentierten Teams zu werden, mit dem Ziel, die Technologie der mikrowellenunterstützten Depolymerisation auf den Markt zu bringen und sie zur besten verfügbaren Technologie für PET zu machen.“ sagte Martin Stephan, CEO von GR3N.

Das 2013 gegründete Unternehmen GR3N hat das Verfahren MADE (Microwave Assisted DEpolymerisation) entwickelt, das nach eigenen Angaben die effizienteste Mikrowellen-Depolymerisationstechnologie für das chemische PET-Recycling darstellt.

Das Unternehmen gibt an, dass PET (Polyethylenterephthalat) mit einem Marktvolumen von 100 Millionen Tonnen einer der weltweit am häufigsten verwendeten Kunststoffe ist. Es weist ferner darauf hin, dass derzeit 98 % des Recyclings auf mechanischen Verfahren beruhen, mit denen nur transparente und hellblaue Flaschen verarbeitet werden können – das sind lediglich 15 % des gesamten verfügbaren PET. Die restlichen 85 %, darunter Textilfasern, Folien und farbige Kunststoffe, landen auf Deponien oder werden verbrannt.

Ausserdem wurde der Anstieg der durch gesetzliche Vorschriften bedingten Nachfrage nach recyceltem PET hervorgehoben, da die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle von den Herstellern verlangt, bis 2030 einen Mindestanteil an recyceltem PET von bis zu 30 % und bis 2040 von bis zu 65 % zu erreichen. Parallel dazu haben Marken der Getränkeindustrie ihre eigenen ehrgeizigen Ziele für den Anteil an recyceltem Material angekündigt. GR3N betont, dass das chemische Recycling die einzige Technologie ist, mit der diese Nachfrage in grossem Massstab gedeckt werden kann.

GR3N hat MADE entwickelt, um dieses Problem anzugehen. MADE ist eine patentierte Technologie, mit der 100 % der PET-Abfälle – sowohl aus Verpackungen als auch aus Textilien – mit hoher Ausbeute verarbeitet und die CO₂-Emissionen im Vergleich zu neuem PET um bis zu 80 % reduziert werden können.

Im Gegensatz zu konkurrierenden Technologien (Glykolyse, Methanolyse, Auflösung) weist GR3N darauf hin, dass MADE keine Einschränkungen hinsichtlich der Ausgangsstoffe unterliegt und Monomere in Lebensmittelqualität produziert, die ohne Leistungsverlust unbegrenzt recycelt werden können. Das Unternehmen hält zwei Patentfamilien, die den Depolymerisationsprozess abdecken, sowie eine Patentfamilie für seine firmeneigene Anlage (PEQ).

Das Schweizer Startup plant, diese Finanzierung für die Entwicklung von MODUS zu nutzen, einer in ihrer Art einzigartigen Anlage mit einer Kapazität von 40.000 Tonnen pro Jahr, die in Spanien angesiedelt ist und in einem strategische Partnerschaft mit Intecsa Industrial, einem Unternehmen der Cobra IS-Industriegruppe, das für den Bereich Engineering und die EPC-Ausführung verantwortlich ist.

Für das Projekt wurde im Rahmen des EU-Innovationsfonds (Kategorie „Großindustrielle Projekte“) eine Fördervereinbarung über 35 Millionen Euro unterzeichnet; der finanzielle Abschluss wird für das vierte Quartal 2027 erwartet, die kommerzielle Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2030 geplant.

Alessandro Zaccaria, Partner, 360 Capital, sagte: „Textilabfälle sind eines der dringlichsten und zugleich am wenigsten gelösten Probleme im Bereich der Nachhaltigkeit“ Wandel. Die Modebranche verursacht jährlich über 90 Millionen Tonnen Abfall, Polyester dominiert die weltweite Faserproduktion, und doch werden weniger als 1 % der Kleidungsstücke jemals wiederverwertet Kleidung. Der Kreislauf wurde nie geschlossen, weil es die Technologie dazu nicht gab. Bis jetzt.

„Was uns bei 360 Capital überzeugt hat, ist, dass GR3N die harte Arbeit bereits geleistet hat. Nicht nur, dass sie bewiesen haben, die Chemie, aber die Entwicklung einer Technologie, die der ganzen Komplexität von PET in der Praxis gerecht wird Abfälle: Mischgewebe, farbige Textilien, verunreinigte Abwässer. Keine Einschränkungen hinsichtlich der Ausgangsmaterialien. A klarer Weg zum industriellen Massstab. MODUS wird der erste Beweis dafür sein, dass die Mikrowellendepolymerisation in den Mengen eingesetzt werden kann, die der Markt tatsächlich benötigt. Die behördlichen Der Druck ist real. Die Nachfrage seitens der Marken ist real. Was fehlte, war eine Technologie „die beiden Anforderungen erfüllen kann. Wir glauben, dass GR3N genau das Richtige ist.“

Zum Team von GR3N gehören sechs promovierte Fachleute mit Fachkenntnissen in den Bereichen Materialwissenschaften, Chemie, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftswissenschaften, die von industriellen Anteilseignern wie Intecsa Industrial, Standex International und Chevron unterstützt werden. (eu-startups/mc/hfu)

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