Migros expandiert mit Psychotherapie-Praxen

Zürich – Die Migros will im Gesundheitsbereich weiter wachsen. Nachdem der Detailhandelsriese erst im März 2022 das Dental-Startup Bestsmile übernommen hat, expandiert er nun im Geschäft mit Psychotherapie-Praxen. Durch eine Wachstumsfinanzierung in Millionenhöhe will die Migros sein «Mental Health»-Startup Wepractice in der ganzen Schweiz verbreiten, wie einer Medienmitteilung der Migros zu entnehmen ist.

Aktuell verfügt Wepractice über acht solcher Praxen. Nun will das Startup mit zusätzlichen Mitteln bis Ende Jahr zwei weitere eröffnen und bis dann über 250 Fachpersonen der Psychologie und Psychotherapie auf ihrer Vermittlungsplattform aufführen. Bis 2024 ist ein Netz an 40 Praxisstandorten geplant, wie es im Communiqué steht.

Wepractice will laut dem Angaben zum Einen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Coaches ein «schweizweites Netzwerk an Praxisgemeinschaften mit Co-Working-Bereichen» bieten. Zum Anderen bietet das Unternehmen eine Online-Vermittlungsplattform für therapeutische Dienstleistungen, über die die Kundinnen passende Therapeutinnen finden sollen. Der Rollout von Wepractice ist gemäss der Mitteilung ein «weiterer Baustein in der gruppenweiten Gesundheitsstrategie der Migros». (awp/mc/pg)

Wepractice