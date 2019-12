Mobiliar und Kessler beteiligen sich an der Sobrado Software AG

Bern – Die Mobiliar wird nach Swiss Life und AXA dritte Anker-Aktionärin von Sobrado. Zeitgleich beteiligt sich mit der Firma Kessler & Co AG ein grosser Schweizer Versicherungsbroker an Sobrado. Im Rahmen der angekündigten vollständigen Öffnung von Sobrado im Jahr 2020 wird allen Kunden die Gelegenheit geboten werden, sich zu gleichen Bedingungen ebenfalls an der Gesellschaft zu beteiligen.

Die Mobiliar erwirbt eine Beteiligung an der Sobrado Software AG, der Anbieterin von Online-Services im Bereich der Offertprozess- und Informationsdienstleistungen für Versicherungs- und Vorsorgelösungen in der Schweiz. «Wir werden die strategische Weiterentwicklung der Sobrado-Angebotspalette aktiv mitgestalten», sagt Michèle Rodoni, Leiterin Markt Management der Mobiliar. «Sobrado ist seit mehreren Jahren erfolgreich operativ und hat ihre Marktfähigkeit bewiesen. Nun ist für uns von zentraler Bedeutung, dass SOBRADO insbesondere in weiteren transaktionsreichen Branchen zeitnah weitere zukunftsträchtige Services entwickelt».

Im selben Zug beteiligt sich auch der Versicherungsbroker Kessler an der Gesellschaft und lanciert damit die angekündigte vollständige Öffnung der Eigentümerstruktur von Sobrado im Jahr 2020.

Unterstützung auch für die neue Online-Branchenplattform EcoHub

Mit Blick auf die kürzlich kommunizierte Zusammenarbeit zwischen Sobrado und dem Verein IG B2B for Insurers + Brokers unterstützen die Ankeraktionäre auch den Bau von EcoHub, der neuen zentralen und unabhängigen Online-Branchenplattform der IG B2B. (mc/pg)

