Nanoflex Robotics gewinnt den ZKB Pionierpreis Technopark 2025

Zürich – Die Nanoflex Robotics AG ist die Siegerin des ZKB Pionierpreis Technopark 2025. Mit seiner Telerobotiklösung für endovaskuläre Eingriffe setzte sich das Glattbrugger Medtech-Start-up gegen die Legaltech-Lösung von Ex Nunc Intelligence aus Lausanne und die Bauinfrastruktursensoren von Irmos Technologies aus Zürich durch. Den Publikumspreis erhielt ebenfalls Nanoflex Robotics.

Der ZKB Pionierpreis Technopark 2025 in Höhe von 100’000 Franken geht an Nanoflex Robotics aus Glattbrugg (ZH). Das 2021 von Matt Curran, Dr. Christophe Chautems und Prof. Bradley Nelson gegründete Medtech-Startup hat sich der Entwicklung einer neuen Generation telerobotischer Lösungen verschrieben, mit deren Hilfe endovaskuläre Eingriffe wie die Entfernung von Blutgerinnseln im Hirn (Thrombektomie) bei Schlaganfällen erleichtert werden.

Das vom ETH-Spin-off entwickelte Remote Intervention System (RIS) nutzt Magnetfelder, um einen Mikroroboter präzise durch die Blutgefässe zu navigieren. Dank ultraflexibler Führungsdrähte lässt sich die Spitze des Geräts ohne übermässige Kraft in jede gewünschte Richtung lenken. Die Magnetfeldeinheit des RIS ist kompakt, mobil und in verschiedenen klinischen Umgebungen einsetzbar. Alternativ kann das RIS auch ferngesteuert werden, was es besonders für medizinische Notfälle relevant macht. Damit müssen die erforderlichen Spezialistinnen und Spezialisten nicht unbedingt vor Ort sein, um entsprechende Eingriffe durchzuführen. Transport- und Wartezeiten für endovaskuläre Interventionen werden dadurch drastisch reduziert, und lebensrettende Massnahmen können schneller und auch in kleineren oder ländlichen Krankenhäusern erfolgen.

Auszeichnungen für Ex Nunc Intelligence und Irmos Technologies

Mit je 10’000 Franken ausgezeichnet wurden die beiden Mitfinalistinnen Ex Nunc Intelligence und Irmos Technologies.

Ex Nunc Intelligence wurde 2023 von Juristin Kyriaki Bongard und Steuerexpertin Zoé Berry sowie dem AI-Spezialisten Thomas Sèze gegründet. Das Lausanner Start-up bietet mit Silex eine Cloud-Plattform für Juristinnen und Juristen sowie interessierte Laien. Silex nutzt maschinelles Lernen und Natural Language Processing, um Rechtsfragen schnell und präzise zu analysieren. Nutzerinnen und Nutzer geben ihre Fragen in natürlicher Sprache ein und erhalten in Echtzeit strukturierte Antworten mit relevanten Rechtsverweisen. Die Datenbank wird laufend aktualisiert und deckt alle Quellen des Schweizer Rechts ab, einschliesslich der Rechtsprechung von Bundesbehörden und Kantonen. Der Datenverkehr ist verschlüsselt, und es werden keine sensiblen Daten gespeichert.

Irmos Technologies hat eine Lösung entwickelt, um Zustand und Belastung von Bauwerken präzise zu überwachen – unabhängig vom Material und ohne Vorwissen über mögliche Schäden. Kosteneffiziente Sensoren erfassen Echtzeitdaten über Erschütterungen und Schwingungen sowie Verschiebungen innerhalb der Bausubstanz, mit denen Computermodelle kalibriert werden. Die Analyse erfolgt zentral über eine KI-gestützte Plattform, die Erkenntnisse auch auf ähnliche Bauwerke überträgt – je mehr Daten, desto besser die Vorhersage. So lassen sich Sanierungen gezielter planen, die Lebensdauer von Bauwerken verlängern und damit insgesamt Kosten einsparen. Irmos Technologies wurde 2023 von einer Gruppe um Bauingenieur und CEO Panagiotis Martakis gegründet.

Risikoappetit und ein Publikumspreis für Nanoflex Robotics

An der Verleihung des 25. Pionierpreises im Technopark Zürich wurde zum zweiten Mal auch ein Publikumspreis vergeben. Das anwesende Publikum sprach die Auszeichnung in Höhe von 2500 Franken dieses Jahr ebenfalls Nanoflex Robotics zu. (pd/mc/pg)