naoo sichert sich 25 Mio Euro Eigenkapital von GEM Global Yield

Zug/New York – Die naoo AG, ein Schweizer Innovator im Bereich Social Media, hat eine Finanzierungsvereinbarung über 25 Millionen Euro Eigenkapital mit GEM Global Yield (GEM) abgeschlossen. Diese Finanzierung bietet naoo AG die nötige Flexibilität, um Wachstumskapital abzurufen und unterstützt die Pläne des Unternehmens zur Skalierung und Weiterentwicklung seiner Plattform.

Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung hat GEM sich verpflichtet, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten neue Aktien im gesamten Ausgabebetrag von bis zu 25 Millionen Euro zu zeichnen. naoo kann nach eigenem Ermessen Aktien an GEM ausgeben, zu 90 % des durchschnittlichen Schlusskurses, berechnet über die 15 Handelstage vor jeder Kapitalabrufung. Die maximale Beteiligung von GEM an naoo ist auf 29,9 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals begrenzt. Zusätzlich erhält GEM Optionsrechte (Warrants) zum Erwerb von 6,25 % der naoo-Stammaktien bei einem Ausübungspreis, der einer Unternehmensbewertung von 60 Millionen Euro entspricht. Die Optionsrechte haben eine Laufzeit von 36 Monaten, wodurch eine langfristige Interessensausrichtung zwischen GEM und den Wachstumszielen von naoo gewährleistet wird.

Diese Eigenkapitalfinanzierung wird durch prospektfreie Kapitalerhöhungen im Rahmen des bestehenden Kapitalbandes der naoo AG unter Ausschluss des Bezugsrechts umgesetzt. Ausgegeben werden börsennotierte Stammaktien der naoo AG. Die Finanzierung ermöglicht es naoo, seine technologische Entwicklung zu beschleunigen, die Nutzerbasis auszubauen und gezielte Akquisitio nen zur Stärkung seiner strategischen Marktposition zu verfolgen.

Starkes Wachstum im Q4

naoo hat zuletzt den Wachstumskurs fortgesetzt. So stieg die Zahl der Downloads im 4. Quartal 2024 im Vergleich zum Vorquartal um 65 %. Die Gesamtzahl der Downloads überschritt die 85.000-Marke. In der Spitze lag naoo auf Platz 3 im Ranking im Schweizer App Store und hat sich so unter den Top 10 der beliebtesten Social Apps etabliert.

Gleichzeitig hat auch das organische Wachstum im Abschlussquartal 2024 Fahrt aufgenommen. Dies belegt beispielsweise die immer bessere Auffindbarkeit der App: 59 % der neuen NutzerInnen fanden naoo direkt über die App Store-Suche. Im dritten Quartal 2024 lag diese Quote noch bei 37 %. Dies hat direkte Auswirkung auf die Konversionsrate im App Store (von Impressions zu Downloads), die sich in den letzten 3 Monaten des Jahres 2024 knapp verfünffacht hat und nun bei 23,3 % liegt. (pd/mc/pg)