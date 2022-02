EcoHotels.com macht nachhaltiges Reisen einfach

Zürich – Mit EcoHotels.com geht eine innovative Buchungsplattform an den Start. Interessenten finden dort ab sofort über 20‘000 Hotels in 160 Ländern, die als nachhaltig zertifiziert sowie einfach und direkt auf der Homepage buchbar sind.

Ökologisch, nachhaltig und sozial: Reisen mit grünem Gewissen ist ein wichtiger Trend im Tourismus. Bei der Hotelauswahl achten Reisende zunehmend auf Nachhaltigkeit. Doch nicht jedes Hotel, das sich Grün auf die Fahne schreibt, agiert im Sinne einer besseren Zukunft für die Umwelt. Wer seine Reisen nachhaltiger gestalten wollte, hatte darum bisher oftmals einen hohen Rechercheaufwand. Das ist dank EcoHotels.com nun anders: Die 2020 in Kopenhagen gegründete Plattform bietet bereits ein Portfolio von über 20‘000 buchbaren Hotels in 160 Ländern weltweit. Ins Angebot aufgenommen werden ausschliesslich Partner, die den Standards für nachhaltiges Reisen des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) entsprechen, die aktiv daran arbeiten, CO2-neutral zu sein sowie umweltfreundliche Produkte oder vegane und vegetarische Kost anbieten, um den ökologischen Fussabdruck im Tourismus so klein wie möglich zu halten.

Über eine einfach zu bedienende Suchmaschine finden Interessierte ihre Lieblingshotels, die im Vorfeld auf alle Nachhaltigkeitskriterien geprüft wurden, und können diese mit einem Klick buchen. Ein kleines Expertenteam arbeitet daran, die Vision einer grünen Buchungsplattform umzusetzen. Das Angebot an Services und Produkten wird stets ausgeweitet. EcoHotels.com sieht sich damit als verantwortungsvolle Alternative zu den dominierenden Online-Reisebüros (OTAs) und möchte eine Plattform sowohl für die Reisenden als auch für die Hotelbetreiber sein. Darum setzt man auf faire Prinzipien und niedrige Provisionen.

Bewusstes Reisen darf nicht an aufwendiger Recherche scheitern

«Nachhaltig leben soll einfach in den Alltag integrierbar sein. Bewusstes Reisen darf nicht daran scheitern, dass die Recherche zu aufwendig ist», sagt Patricia Plesner, CEO des Startups. Die gebürtige Dänin hat einen Master-Abschluss in Internationalem Management der Copenhagen Business School und gehört zu der Generation, die von Kindheit an gelernt hat, auf Nachhaltigkeit zu achten. Durch ihre Liebe zum Reisen und ihr fundiertes Wissen entstand die Idee zu EcoHotels.com. «Bewusstes Reisen ist weit mehr als ein Trend, es ist die touristische Zukunft. Es bedeutet, durch langfristige Planung eine Balance zwischen touristischer Nutzung und natürlichen Grenzen zu finden. Das schliesst sowohl den Umweltschutz als auch den Erhalt der lokalen Kultur mit ein und verbessert zudem das soziale Gleichgewicht in der Region», so Patricia Plesner.

Mit jeder Buchung ein neuer Baum und ein Stück weniger Plastik

Das Startup setzt fünf Prozent aller Gewinne für nachhaltige und ökologische Zwecke ein, etwa für ein Baumpflanzprogramm sowie gegen Plastikmüll. In einem ersten Schritt ist EcoHotels eine Partnerschaft mit Plastic Exchange auf Bali eingegangen – einer Organisation, welche die Insel säubert, indem sie Plastik gegen Reis für die Bevölkerung tauscht. Zudem wird für jede Buchung auf EcoHotels.com in Dänemark ein Baum gepflanzt – 25‘000 sind es bis jetzt.

Online-Community für nachhaltige Ferien

EcoHotels.com sieht sich auch als globales Netzwerk für verantwortungsbewusste Hotels und Reisende. Über die Homepage können so Tipps und Erfahrungen mit Gleichgesinnten ausgetauscht werden. Geplant sind zudem Foren zu Themen wie Nachhaltigkeit, veganes Reisen etc. Patricia Plesner: «Damit das Reisen auch für kommende Generationen möglich bleibt, müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen, die Klimaschäden umzukehren und den Planeten, auf dem wir leben, zu schützen.» (Ecohotels/mc)

Ecohotels.com