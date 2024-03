Pascal Bieri von «Planted» ist «HSG-Gründer des Jahres 2024»

St. Gallen – Der Unternehmer Pascal Bieri ist wurde am diesjährigen Gründergipfel START Summit mit seiner Firma Planted zum «HSG-Gründer des Jahres 2024» gekürt. Mit seinem Team will er die Art und Weise, wie Fleisch produziert, wahrgenommen und konsumiert wird, grundlegend verändern und einen Wechsel vom Verzehr tierischer zu dem pflanzlicher Proteine anregen.

Das Unternehmen trägt das HSG Spin-Off Label und belegte 2023 den 2. Platz auf der Liste der 100 besten Schweizer Startups. Pascal Bieri ist einer von vier Gründern von Planted und Mitglied der Geschäftsleitung. Er ist in Sursee aufgewachsen, hat an der Universität St.Gallen Betriebswirtschaft studiert und einen M.A. in Business Innovation erworben.

Nach fünf Jahren bei der Migros-Industrie in verschiedenen Positionen, darunter drei Jahren in den USA, gründete er im Jahr 2019 zusammen mit drei Mitgründern das ETH Foodtech Spin-off Planted. Planted ist mittlerweile das am schnellsten wachsende Startup-Unternehmen im Bereich der alternativen Proteine in Europa. Pascal Bieri ist für die Bereiche Sales sowie International Business Development zuständig. Die Firma hat bereits über 115 Millionen Franken von Investoren eingesammelt.

Gründung 2019

Planted wurde 2019 gegründet, nachdem Pascal Bieri 2017 in den USA arbeitete und auf verschiedene Fleischersatzprodukte aufmerksam wurde, sich aber an den vielen Zusatzstoffen störte. Er holte seinen Cousin Lukas Böni mit ins Boot, der gerade dabei war, seinen Doktor in Lebensmittelverfahrenstechnik zu absolvieren.

Über einen Professor der ETH Zürich kamen die beiden mit dem ETH-Doktoranden Eric Stirnemann zusammen, der sich besonders gut mit dem Nassextrusionsverfahren auskannte. Komplettiert wurde das Team durch Christoph Jenny, einen Finanzexperten, der zu diesem Zeitpunkt bereits viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt hatte. Judith Wemmer trat dem Executive Board von Planted als Spätgründerin 2020 bei. Die Produkte von Planted sollen vom Geschmack über die Textur bis hin zum Proteingehalt so nah wie möglich am tierischen Original sein.

Der «Top 100 Swiss Startup Award 2023» hat am 6. September 2023 mehrere Gründungen von HSGAlumni ausgezeichnet. Die Foodtech-Firma Planted sowie die Fintech-Firma Yokoy belegen auf der Liste die Plätze 2 und 3. Melanie Gabriel von Yokoy wurde am START Summit 2023 zur «HSG-Gründerin des Jahres 2023» gewählt. Beide Startups tragen das offizielle HSG-Spin-Off-Label, das mittlerweile an 174 Startups verliehen wurde. (Universität St. Gallen/mc/pg)