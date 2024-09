Planted baut zusätzliche Produktionsstätte für Europa in Süddeutschland

Zürich – Planted, Schweizer FoodTech-Pionier für pflanzliches Fleisch aus ausschliesslich natürlichen Zutaten, investiert mit einer neuen Produktionsstätte in Süddeutschland weiter in den Kapazitätsausbau. Basierend auf der Fermentationstechnologie wird der Standort zur modernsten Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch in Europa.

Die Nachfrage nach umweltfreundlichen Nahrungsmitteln ist rasant gestiegen, insbesondere das kürzlich lancierte planted.steak hat es den europäischen Konsumenten sowie Gastronomen angetan. Planted schraubt daher seine Kapazitäten weiter hoch. Das Unternehmen ist überzeugt, dass biostrukturierte Proteine in Zukunft tierisches Fleisch in Bezug auf Geschmack, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Produktivität und Preis übertreffen werden.

Bedeutender Markt in Deutschland

Seit 2020 wird am Hauptstandort Kemptthal geforscht und produziert. Mittlerweile nimmt der deutsche Markt den grössten Anteil der 75% Exporte in Anspruch. Mit dem Ziel, so nahe und lokal wie möglich bei den Konsumierenden zu produzieren, hat sich Planted nun für einen weiteren Produktionsstandort im bayrischen Memmingen entschieden. Dabei wird ein altes Brauerei-Areal wiederbelebt, um die modernste europäische Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch zu errichten. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2025 geplant. Am Standort in Memmingen werden durch Planted so mehr als 50 technische und betriebliche Arbeitsplätze geschaffen und mittelfristig mehr als 20 Tonnen pflanzliches Fleisch pro Tag produziert.

Der Standort Kemptthal wird seine Produktion sowie Wichtigkeit, insbesondere für den Schweizer Markt, beibehalten.

Planted realisiert das Projekt in Memmingen gemeinsam mit der ortsansässigen Alois-Müller-Gruppe, die auf nachhaltige Energien und die strategische Entwicklung von dezentral mit nachhaltigen Energien versorgten Infrastrukturen spezialisiert ist. Andreas Müller, Geschäftsführer Alois-Müller-Gruppe, zeigt sich enthusiastisch: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Planted, insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit am Standort sowie in Bezug auf unsere Kompetenz bei der technischen Umsetzung nachhaltiger Lösungen in der Gebäudetechnik. So wird das Werk durch Photovoltaik-Strom, Brunnenkühlung und mit regionaler erzeugter Fernwärme nahezu CO2-neutral versorgt.“ (pd/mc/pg)