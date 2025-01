TravelPerk schliesst die Übernahme von Yokoy ab

Barcelona – TravelPerk, eine weltweite Plattform für Geschäftsreisen, hat die Übernahme von Yokoy erfolgreich abgeschlossen. Zwei Plattformen bündeln ihre Kräfte, um die Arbeitsweise von Unternehmen neu zu definieren.

TravelPerk, eine in Barcelona ansässige Plattform für Geschäftsreisen, gab eine neue Series E-Finanzierung in Höhe von 191 Millionen Euro sowie die Übernahme der in Zürich ansässigen Yokoy, einer Plattform für Ausgabenmanagement, bekannt, die es TravelPerk ermöglicht, seinen Kunden ein einheitliches Reise- und Spesenangebot anzubieten.

Die Investition wird von der europäischen Risikokapitalgesellschaft Atomico zusammen mit EQT Growth angeführt, mit signifikanter Beteiligung von Noteus Partners und bestehenden Investoren, darunter Kinnevik und General Catalyst. Mit der überzeichneten Finanzierungsrunde verdoppelt sich die Bewertung von TravelPerk nahezu auf 2,5 Milliarden Euro.

Beschleunigtes Wachstum in den USA

Die Finanzierung wird für die weitere Beschleunigung des Wachstums verwendet, mit einer weiteren Expansion in den US-Markt (nach der Übernahme von AmTrav im Jahr 2024) sowie erheblichen Investitionen in Produkt, Technologie und KI, um die führende Reise- und Spesenmanagement-Plattform für KMU und mittelständische Unternehmen in den USA und Europa zu schaffen.

Yokoy wurde im Rahmen eines All-Equity-Deals übernommen, wobei sich die prominente amerikanische Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital neben den bestehenden Investoren nun an TravelPerks Kapital beteiligt.

«Unser Fokus war noch nie so stark wie jetzt, da wir in unseren Kernmärkten expandieren, das Wachstum in den USA beschleunigen und daran arbeiten, die führende Reise- und Spesenmanagement-Plattform zu werden», kommentiert Avi Meir, TravelPerk CEO und Mitgründer. «Unsere Partnerschaft mit Yokoy war bereits ein grosser Erfolg, und wir freuen uns, sie auf die nächste Stufe zu heben, indem wir Phil, Devis und den Rest des Teams bei TravelPerk willkommen heissen. Wir teilen eine gemeinsame Vision für die Rolle der KI bei der Neugestaltung der Zukunft des Reise- und Spesenmanagements, und die Innovationen, die aus den KI-Labors von Yokoy in Zürich kommen, sind wirklich beeindruckend.»

TravelPerk wurde 2015 von Avi Meir, Javier Suarez und Ron Levin gegründet und ist eine wachstumsstarke SaaS-Geschäftsreiseplattform und ein Innovator für die Zukunft des Reisens am Arbeitsplatz. Seine All-in-One-Plattform soll Zeit, Geld und Ärger für alle sparen.

Laut TravelPerk verlangen Unternehmen, die mit grösserem wirtschaftlichem Druck und komplizierteren gesetzlichen Bestimmungen konfrontiert sind, zunehmend nach einer vollständig integrierten Lösung, die Reisekosten und Spesen in einer automatisierten Plattform zusammenführt, um den gesamten Ablauf zu vereinfachen, Prozesse zu straffen und die Kosten besser zu kontrollieren.

Durch die Übernahme von Yokoy und tiefe Integrationen über ein offenes Ökosystem strategischer Spesenmanagement-Partner ist TravelPerk in der Lage, Kunden in Europa und den USA hochgradig lokalisierte Lösungen zu bieten, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen, und dabei die Wahlfreiheit und Flexibilität der Kunden zu bewahren, die ein Hauptmerkmal des TravelPerk-Wertversprechens ist.

«Bislang mussten die Kunden harte Kompromisse eingehen – eine integrierte Lösung oder eine erstklassige Reise- und Spesenlösung. Eine Plattform, die ein grossartiges Endbenutzererlebnis bietet, oder eine, die sich auf das Erlebnis für die Finanzabteilung konzentriert», kommentiert TravelPerk President und Chief Operating Officer, JC Taunay-Bucalo, und fügt hinzu: «Die Kunden müssen keine Kompromisse mehr eingehen. Jetzt können sie das beste Reisemanagementprodukt, das auf dem weltweit grössten Bestand aufbaut, und das Spesenmanagementprodukt, das für ihr Unternehmen am besten geeignet ist, für die beste integrierte Erfahrung, die es gibt, kombinieren.»

TravelPerk und Yokoy arbeiten bereits seit 2020 zusammen und bieten gemeinsam Reise- und Spesenmanagement für Kunden wie Breitling, On Running und Medskin an.

Philippe Sahli, Mitbegründer und CEO von Yokoy, kommentiert: «Angesichts unserer bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit und der überzeugenden Vision für die Zukunft des integrierten Reise- und Spesenmanagements freuen wir uns, als ein Unternehmen zusammenzukommen und sind zuversichtlich, dass wir unseren Kunden gemeinsam eine noch nie dagewesene Erfahrung bieten können.»

Die Übernahme von Yokoy und die Series-E-Finanzierung sind das Ergebnis eines weiteren Wachstumsjahres bei TravelPerk. Das Unternehmen hat eine einzigartige Kombination aus Wachstum und Rentabilität in grossem Massstab erreicht – mit einem jährlichen Buchungsvolumen von über 2,3 Milliarden Euro, einem jährlichen Umsatz von über 191 Millionen Euro, einem Wachstum von über 50 % pro Jahr in den letzten zwei Jahren und dem Erreichen des EBITDA-Breakeven Ende 2024. (EU-Startups/Yokoy/mc/hfu)