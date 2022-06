Phil Huber neuer CEO bei GObugfree

Zürich – Pawel Kowalski widmet sich künftig voll der Produktentwicklung. Der erfahrene Gründer und Unternehmen Phil Huber übernimmt als Geschäftsführer.

Im Führungsteam von GObugfree kommt es zu einem Wechsel. CEO Pawel Kowalski will sich nach dem erfolgreichen Aufbau des IT-Security-Unternehmens wieder vermehrt auf seine Leidenschaft, die Produktentwicklung konzentrieren und wird Chief Product Officer von GObugfree. «Das war eine intensive Zeit. Wir haben ein Team von hochkarätigen Leuten zusammengestellt, eine Community von über 700 Sicherheitsexperten rund um den Globus aufgebaut und eine neue Dienstleistung auf den Markt gebracht, mit der schon zahlreiche namhafte Kunden gewonnen werden konnten», blickt Kowalski zurück.

Der neue Mann an der Spitze von GObugfree: Phil Huber

An seine Stelle tritt Phil Huber. Der 52-jährige hat mehreren Startups beim Aufbau geholfen und jahrelange Erfahrung im Finanzmanagement von Mittel- und Kleinunternehmen. Huber sagt: «Ich weiss genau, was es braucht, um ein Unternehmen wie GObugfree in die nächste Phase zu führen, wie man es aufstellen muss, um zu wachsen und Werte zu schaffen.»

Huber war Mitgründer von PlaceB und mehrere Jahre CFO des E-Commerce-Unternehmens, das digitalisiertes Selfstorage anbietet. Zuletzt hat er Projekte im Bereich FTTH-Rollout für Salt und Sunrise geleitet. Zugleich ist er als CFO am Aufbau der Swiss Blue Salmon AG beteiligt, einer Lachszucht in der Nähe des Walensees.

Erste Finanzierungsrunde kurz vor Abschluss

Die erste Finanzierungsrunde wird GObugfree bald abschliessen. Huber sagt: «Wir haben schon spannende Investoren für uns gewonnen und wir rechnen damit, diese Finanzierungsrunde in den nächsten Tagen zu schliessen.» Diese Mittel werden nun dafür eingesetzt, die Position von GObugfree im Schweizer Markt weiter auszubauen. Gleichzeitig bereitet sich das Unternehmen auf die Internationalisierung vor. (GObugfree/mc/hfu)