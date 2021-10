POP UP SHOPS kooperiert mit der Zurich Versicherungsgsellschaft

Zürich – Der Online-Marktplatz POP UP SHOPS kooperiert mit der Zurich Versicherungsgesellschaft. Alle Mieterinnen und Mieter sind bei Buchungen auf POP UP SHOPS neu automatisch haftpflichtversichert. Weltweit. Zur Eröffnung der neuen «Walk-In» Pop-Up Flächen verlosen das Oltner Einkaufszentrum Sälipark und POP UP SHOPS zudem zwei temporäre Flächen von 22.5 m².

POP UP SHOPS ermöglicht es Retail-Mietern, einfach und schnell die richtige Retail- oder Promotionsfläche zu finden und zu buchen. Vermieter und Shopping Center-Manager können ihre Flächen mit wenigen Klicks inserieren und vermieten bzw. unverbindliche Anfragen erhalten. Vertrag und Zahlungen werden online abgewickelt.

Das erfolgreiche Jungunternehmen gibt jetzt zwei Neuigkeiten bekannt:

Ab sofort besteht eine Kooperation mit der Zurich Versicherungsgesellschaft. Alle Mieter*innen sind bei Buchungen auf POP UP SHOPS neu automatisch weltweit haftpflichtversichert.

Die Haftpflichtversicherung bietet Schutz bei Personen- und Sachschäden in Höhe von bis zu CHF 1’000’000 für die rechtliche Verantwortung eines Mieters gegenüber einem Vermieter im Schadensfall.

Zudem verlost POP UP SHOPS zur Eröffnung der neuen «Walk-In» Pop-Up Flächen zusammen mit dem Einkaufszentrum Sälipark in Olten zwei temporäre Flächen von 22,5 m². «Unsere Jury sucht nach zwei regionalen und innovativen Unternehmen/Marken, mit grossem Potenzial und einem Konzept, das sie in den nächsten Wochen oder Monaten umsetzen wollen», sagt POP UP SHOPS Gründer und Managing Partner Chalid A. El Ashker.

Als Gewinner/in erhält man eine brandneue, vollständig eingerichtete Pop-Up Fläche, um sein Produkt oder seine Dienstleistung im Sälipark in Olten zu promoten. Die Fläche ist 22.5 m² gross und steht im Herzen des Einkaufszentrums für bis zu einem Monat für den Gewinner / die Gewinnerin bereit. Um teilzunehmen, kann man sich bis am 14. November 2021 hier bewerben. (POP UP SHOPS/mc)

POP UP SHOPS