PriceHubble schliesst erfolgreich Multi-Millionen-Finanzierungsrunde ab und beschleunigt globales Wachstum

Zürich – Das Proptech-Unternehmen PriceHubble erhält im Rahmen einer Finanzierungsrunde weiteres Kapital, welches PriceHubble in sein globales Wachstum, die weitere Produktentwicklung und den beschleunigten Mitarbeiteraufbau an allen fünf Standorten investieren wird. Federführende Investoren sind der Helvetia Venture Fund und Swiss Life. Zudem holt PriceHubble mit der SORAVIA in Österreich und Frank Strauss (ehem. Vorstandsvorsitzender Deutsche Postbank) weitere institutionelle und strategisch relevante Investoren an Bord.

„Durch die neu gewonnenen Finanzmittel sind wir bestens für die weitere Expansion gerüstet und können unsere europäische Spitzenposition als Proptech für datengetriebene Immobilienbewertungen und Standortanalysen weiter ausbauen. Wir danken den bestehenden sowie neu hinzugekommenen Investoren für das Vertrauen“, kommentiert PriceHubble-Gründer Dr. Stefan Heitmann den Abschluss der Runde.

PriceHubble verzeichnet seit der Gründung 2016 eine äusserst erfolgreiche Entwicklung und ist inzwischen in fünf Märkten (CH, FR, AT, DE, JP) aktiv. Ein schnell wachsender Kundenstamm setzt in Europa und Asien auf die digitalen Bewertungs- und Vertriebslösungen des Proptech-Unternehmens, das innerhalb der letzten 12 Monate die Kundenanzahl auf mehrere hundert B2B-Kunden verfünffachen und die Mitarbeiterzahl auf 72 verdoppeln konnte. «Wir verzeichnen auch in der durch COVID-19 geprägten Zeit ungebremstes Wachstums in allen Märkten“, kommentiert Markus Stadler, PriceHubble Mitgründer und COO, den aktuellen Geschäftsverlauf.

Die durch die Finanzierung verfügbar gewordenen Mittel wird PriceHubble in die Expansion in weitere Länder investieren und die Produktentwicklung sowie die Stärkung des Teams vorantreiben. Das Data-Team von PriceHubble ist inzwischen eines der grössten in Europa mit Fokus auf Immobilien und wurde jüngst durch die Akquisition und Integration des österreichischen Proptechs «Checkmyplace» weiter verstärkt. (PriceHubble/mc/ps)