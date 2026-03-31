Project Switzerland: 10 Scale-ups für Project Switzerland ausgewählt

Zürich – Die nationale Initiative Project Switzerland gab die 10 Scale-ups bekannt, die Teil der ersten Kohorte sind. Unternehmen wie Corintis, Neustark und Ledgy stehen für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft – ausgewählt, um die kritische Wachstumslücke zu schliessen und zur nächsten Generation globaler Marktführer zu werden.

Die Schweiz gilt als Innovations-Weltmeisterin. Doch um eine Pipeline zukünftiger Weltkonzerne wie Nestlé, ABB oder Logitech aufzubauen, braucht es mehr als Erfindergeist – es braucht fundiertes Skalierungs-Know-how. Genau hier setzt Project Switzerland an: Die vielversprechendsten Scale-ups des Landes werden mit über 20 der erfolgreichsten UnternehmerInnen der Schweiz zusammengeführt. Diese Unicorn-Gründer und Serien-Unternehmerinnen wollen dem Ökosystem, das ihren Erfolg erst ermöglicht hat, etwas zurückgeben.

«Die Schweiz ist Innovations-Weltmeisterin – doch unsere grösste Herausforderung bleibt die Wachstumslücke. Mit Project Switzerland bringen wir das Skalierungs-Wissen unserer erfolgreichsten UnternehmerInnen zur nächsten Generation von GründerInnen. So sichern wir die technologische Souveränität und den langfristigen Wohlstand der Schweiz.» Joanne Sieber, CEO Deep Tech Nation Switzerland

Vielversprechendes Wachstumspotenzial in der Kohorte 2026

Die 10 ausgewählten Unternehmen wurden aus 160 Nominierungen und 60 Bewerbungen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt – in Interviews mit erfahrenen Unternehmern und Ökosystem-ExpertenInnen.

Corintis (Hardware)

Futurae (Cybersecurity)

Insolight (Greentech)

KEMARO (Robotik)

Largo (Künstliche Intelligenz)

Ledgy (SaaS)

Neustark (Cleantech)

Pexapark (Fintech)

QUMEA (Healthtech)

Voltiris (Greentech)

Die ausgewählten Unternehmen treten das Programm mit einem kombinierten Finanzierungsvolumen von CHF 270,2 Millionen, insgesamt 550 Mitarbeitenden und einem kumulierten Umsatz von CHF 56,6 Millionen (2025) an – bei einem beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 133%.

«Diese 10 Unternehmen haben ein ausserordentlich starkes Fundament aufgebaut – technologisch als auch in ihren Geschäftsmodellen», erklärt Michael Sauter von Deep Tech Nation Switzerland. «Indem wir sie mit erfahrenen UnternehmerInnen zusammenbringen, die die Komplexität der globalen Expansion bereits gemeistert haben, verwandeln wir persönliche Lektionen in eine kollektive Stärke für den gesamten Schweizer Wirtschaftsstandort.»

Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe

Das 12-monatige Programm eröffnet den Gründern direkten Zugang zu den besten Role Models der Schweiz – darunter die Gründer von Scandit, Nexthink und GetYourGuide.

«Wir sind überzeugt: Schweizer Innovationen verdienen globale Reichweite. Deshalb setzen wir auf Wachstum und unterstützen unsere Gründer gezielt dabei, aus vielversprechenden Startups Weltmarktführer zu machen.» Tobias Rein, Co-Gründer GetYourGuide und Role Model

«In dieser Wachstumsphase brauchen GründerInnen keine abstrakten Playbooks, sondern UnternehmerInnen, denen sie vertrauen können – solche, die ähnliches erfahren haben und ehrlich darüber sprechen. Dieses Projekt beschleunigt die Lernkurve durch authentischen Austausch auf Augenhöhe.» Cristian Grossmann, CEO & Co-Gründer Beekeeper und Role Model

Ein gemeinsamer Auftrag für den Wirtschaftsstandort Schweiz

Die ausgewählten Gründerinnen sehen das Programm als entscheidenden Katalysator für ihre internationale Expansion.

«Ich suche die offene Perspektive von Role Models, die sich noch lebhaft an die Komplexität dieser Skalierungsphase erinnern – Menschen, die ‘dabei waren’, aber der Praxis noch nah genug sind, um pragmatische statt abstrakte Ratschläge zu geben.» Cyrill Gyger, CEO QUMEA

«Was mich als Mitglied des Auswahlkomitees beeindruckt hat, ist das Ambititions-Niveau der Scale-ups. Sie wollen nicht nur lokale Champions sein – sie haben den Antrieb, Unternehmen aufzubauen, die der Schweiz globale Wirkung verleihen. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass sie das nötige Experten-Netzwerk dafür haben.» Kevin Sartori, Unternehmer und Role Model (Project Switzerland/mc/hfu)