revoltab erhält 4,5 Millionen Euro Finanzierung für die Weiterentwicklung von Smart-Home-Duftstoffinnovationen

Zug – Das Zuger Unternehmen revoltab, ein Pionier auf dem Gebiet der Home Fragrance Solutions, hat eine überzeichnete Finanzierungsrunde in Höhe von 4,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Mittel werden verwendet, um die Produktentwicklung zu beschleunigen, die Marktposition zu stärken und die internationale Expansion voranzutreiben.

Das 2020 gegründete Unternehmen revoltab verändert den traditionellen Markt für Heimdüfte mit einem intelligenten Kapselsystem. Das Unternehmen kombiniert Premium-Heimdüfte mit intelligenter Technologie und bietet den Verbrauchern eine neue Möglichkeit, jeden Raum zu beduften. Einzigartige digitale Dienste ermöglichen eine hocheffiziente Nutzung der Lösung, von der Beschaffung bis zum Management. Die Smart Home Solution ermöglicht nicht nur eine präzise Steuerung über eine intuitive App oder ein Dashboard, sondern schafft durch die Verbindung von Geräten auch ein neues, personalisiertes Dufterlebnis.

Das Unternehmen ist sowohl im B2C- als auch im B2B-Markt tätig und richtet sich an Kunden aus dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel oder dem medizinischen Bereich. «Unsere Vision ist es, das Raumdufterlebnis durch Technologie und Nachhaltigkeit neu zu definieren und dabei den Nutzern ein Höchstmaß an Komfort zu bieten», erklärt Livio Fazio, CEO von revoltab. «Die starke Investorennachfrage in dieser überzeichneten Runde spiegelt das Vertrauen in unsere patentierte Technologie und unser datengetriebenes Geschäftsmodell wider. Diese Kapitalzufuhr wird es uns ermöglichen, Innovationen zu beschleunigen, unsere Marktpräsenz auszubauen und unseren Wettbewerbsvorteil zu stärken.» (startupticker/mc/hfu)

