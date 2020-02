Schutzhülle für Schrittmacher von Hylomorph bei Patienten erstmals eingesetzt

Berlin – Am Deutschen Herzzentrum in Berlin ist weltweit zum ersten Mal eine neue Schutzhülle für implantierbare Schrittmacher oder Defibrillatoren eingesetzt worden. Sie soll Komplikationen beim Wechsel der Geräte verhindern. Hergestellt wird sie von Hylomorph, einem Spinoff der ETH Zürich.

Weit über eine Million Menschen in Deutschland tragen einen Herzschrittmacher und/oder Defibrillator, über 100.000 Geräte werden jährlich neu implantiert (Stand 2018). Auch wenn es dabei zu keinerlei Komplikationen kommt, müssen die Geräte je nach Lebensdauer ihrer Batterien nach etwa 5-10 Jahren ausgetauscht werden.

In vielen Fällen sind die Aggregate aber stark in Bindegewebe eingewachsen, das vom menschlichen Organismus als Reaktion auf den Fremdkörper gebildet wird. Bei einem Folge-Eingriff am Schrittmacher oder Defibrillator muss dieses vergleichsweise harte und knotige Gewebe zunächst aufgeschnitten und entfernt werden. Die Operation wird damit komplizierter, das Risiko für Komplikationen wie eine Nachblutung, eine Infektion oder eine Beschädigung der Sonden steigt.

Spezielle Schutzhülle

In Kooperation mit dem Deutschen Herzzentrum Berlin haben Wissenschaftler an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) deshalb eine spezielle Schutzhülle entwickelt, deshalb eine spezielle Schutzhülle entwickelt, die vom ETH Spin-off Hylomorph auf den Markt gebracht werden soll. Die „Hylomate“ genannte Membran besteht aus Zellulose, deren faserartige Struktur die Ablagerung von Proteinen auf der Oberfläche und damit den ersten Schritt der Fremdkörper-Reaktion abschwächt. Dieser Effekt wird zusätzlich durch eine spezielle Oberflächen-Mikro-Struktur der Membran unterstützt, die von den ETH-Forschern entwickelt wurde.

In aufwändigen Versuchsreihen konnten die Wissenschaftler der ETH und des DHZB nachweisen, dass die Zellulose vom Körper nicht abgestossen wird und sich um die Herzschrittmacher mit Schutzhülle tatsächlich deutlich weniger Bindegewebe gebildet hat. (mc/pg)

Hylomorph