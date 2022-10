Schweizer HealthTech-VC Convergence Partners investiert in Clerkenwell Health

Über Convergence Partners AG

Convergence Partners AG („Convergence») ist eine Schweizer HealthTech-Venture-Capital-Firma, welche die Internationalisierung ihrer Portfolio-Unternehmen in den vier grössten Gesundheitsmärkten USA, China, Indien und Deutschland aktiv unterstützt. Convergence ist in der Schweiz, Deutschland, Spanien und Hongkong vertreten und wurde 2018 von erfahrenen Akteuren der Gesundheitsbranche und Risikokapitalgebern mit dem Ziel gegründet, EU HealthTech Innovationen mit grossem internationalem Scale-up- und Exit-Potenzial zu verbinden. Convergence konzentriert sich auf Investitionen in späteren Phasen in den Bereichen Digital Health, Medizinprodukte und Diagnostik. Zu den derzeitigen Hauptinvestitionsbereichen gehören Mental Health, Womens Health and Computational Biology. Convergence ist der Venture Capital Partner des «Medical Valley» in Nürnberg-Erlangen, Deutschlands „Digital Health Center of Excellence“. Für weitere Informationen: www.convergence-partners.ch.



Über Clerkenwell Health

Clerkenwell Health ist ein auf klinische Forschung spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von Kunden bei der Planung und Durchführung von psychedelisch gestützten Therapiestudien konzentriert. Clerkenwell Health erleichtert die psychedelische Forschung in großem Maßstab durch kommerzielle Exzellenzzentren, die es Unternehmen ermöglichen, klinische Studien durchzuführen und Medikamente zu entwickeln. Clerkenwell bietet eine umfassende Unterstützung bei klinischen Versuchen: wissenschaftliche Beratung, Versuchsplanung, behördliche Genehmigungen, Bereitstellung geeigneter Versuchsorte sowie Überwachung und Verwaltung der Versuche. Das Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen internationale Zulassungsangelegenheiten, klinische Entwicklungsstrategie, klinischer Betrieb und Marktzugang. Es unterstützt seine Kunden bei der Identifizierung geeigneter Indikationen, bei der Einbindung von Regulierungsbehörden, bei der Erstellung klinisch fundierter und wissenschaftlich solider Studienprotokolle und bei der Durchführung von Studien durch seine eigenen Einrichtungen und die seines umfangreichen Partnernetzwerks. www.clerkenwellhealth.com