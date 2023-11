Schweizer Telekom-Startup alao sichert Investitionen über Wandeldarlehen in der Höhe von 4 Millionen CHF

Zürich – Mit einem YoY-Wachstum von 300% hat das Geschäftsmodell von alao die Aufmerksamkeit namhafter Investoren auf sich gezogen. Das vor gerade einmal vier Jahren gegründete Unternehmen befindet sich in einer vielversprechenden Position. Die von der alao AG betriebene Plattform alao.ch unterstützt Schweizer Verbraucher bei der Optimierung ihrer monatlichen Telekom-Ausgaben und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der Branche.

Trotz Inflations- und Krisenzeiten konnte alao in 2023 gleich zwei bedeutende Investoren gewinnen. Als neuer Investor steigt Peter Wuffli, der ehemalige CEO der UBS Group, mit ein. Er tätigte die Investition in das Telekom-Startup über seinen Familienfond Aribeda AG. Zudem erhöhte der bestehende Investor Dr. Volker Wendel seine Investition in alao. Dr. Volker Wendel ist der Gründer und CEO der im April 2022 im Rahmen einer umfangreichen Transaktion mehrheitlich an Groupe Bruxelles Lambert (GBL) veräusserten Sanoptis Gruppe. Beide Investitionen erfolgten im Rahmen eines von alao ausgegebenen Wandeldarlehens im Gesamtumfang von 4 Millionen Franken.

Vergleich und einfacher Abschluss von Handy- und Internet-Abos

Was macht alao für Investoren besonders attraktiv? Als optimale Anlaufstelle für Handy- und Internet-Abos ermöglicht alao, Nutzern das für sie passende Abo einfach zu finden und abzuschliessen. Die angebotenen Abos decken 98% des Schweizer Privatkundenmarktes für Telekom-Abos ab und erscheinen zu den besten Konditionen. Somit löst alao ein tiefliegendes Problem in der Telekom-Branche: Verbraucher möchten monatliche Ausgaben optimieren, aber scheuen vor dem Aufwand eines Wechsels. Gerade dieses nahtlose Kundenerlebnis ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Geschäftsmodell von alao.

SEF.Growth High Potential

Nicht nur Investoren sind von dem Modell überzeugt. Auch Partner wie TWINT haben den Vorteil einer Kombination von Vergleich und einfachem Abschluss erkannt. alao ist seit fast einem Jahr in die TWINT App integriert und verfolgt so gemeinsam mit TWINT das Ziel, Menschen in der Schweiz das Leben zu vereinfachen. Zudem hinterlässt alao Eindruck in der Schweizer Enterpreneurwelt. Das Swiss Economic Forum hat alao dieses Jahr mit dem SEF.Growth High Potential Label ausgezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein renommiertes Wachstumsprogramm für Scale-up Unternehmen. Ausserdem ist alao dieses Jahr Teil des EY Entrepreneur of the Year 2023.

Ein weiterer Trend kommt alao zugute. Aktuell bringt der Smartphone-Markt keine signifikanten Neuerungen hervor, was dazu führt, dass immer mehr Menschen ein besseres Preis-Leistungsverhältnis bei ihren Abos anstreben. Der steigende Wunsch nach Optimierung bedeutet, dass innovative Lösungen, die sich auf das Nutzerverhalten von Verbrauchern fokussieren, längerfristig zwangsläufig an Bedeutung gewinnen. (aloa/mc/hfu)

