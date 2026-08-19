Seniorenheim Hope Village setzt auf Dividat

Feusisberg – Das Dividat Neuro Gym kommt im Seniorenheim Hope Village in Oregon zum Einsatz. Das Fitnessgerät kombiniert Training mit Diagnostik und unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner dabei, ein gesünderes, aktiveres und erfüllteres Leben zu führen.

Das Hope Village, ein Seniorenheim aus Canby im US-Bundesstaat Oregon, hat sich das Dividat Neuro Gym angeschafft. Wie das Medtech-Unternehmen Dividat aus Feusisberg in einer Mitteilung berichtet, hilft das Fitnessgerät den Bewohnerinnen und Bewohnern dabei, durch neue Wege aktiv zu bleiben und stärkt gleichzeitig die Gemeinschaft.

Die Entscheidung für die Anschaffung wurde gemeinsam von den Mitarbeitenden sowie Bewohnerinnen und Bewohnern im Hope Village getroffen. Ziel war es, ein Wellness-Erlebnis zu schaffen, „das Menschen zu einem aktiven Lebensstil anregt, sie herausfordert und ihnen ermöglicht, dies gemeinsam zu geniessen“, heisst es in der Mitteilung.

Wie Dividat berichtet, ist das Neuro Gym inzwischen fester Bestandteil des Alltags im Hope Village. Es ermöglicht nicht nur das Fitnesstraining, sondern auch eine Vielzahl an Messungen und Tests. Mit interaktiven Spielen konnte es auch Bewohnerinnen und Bewohner anlocken, die zuvor noch nie den Fitnessraum betreten haben.

„Das Neuro Gym bietet Vorteile für alle Altersgruppen, und ich ermutige auch meine Mitarbeiter, es zu nutzen“, erklärt Larissa Tiede, Geschäftsführerin vom Hope Village. „Was für eine grossartige Möglichkeit, die kognitive und körperliche Gesundheit auf unserem gesamten Gelände zu fördern!“

Dividat wurde als Ausgliederung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) gegründet. Das Neuro Gym wurde in Zusammenarbeit mit der ETH entwickelt und basiert auf wissenschaftlicher Evidenz. (Schwyz Next/mc/hfu)

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