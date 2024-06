SkyCell schliesst Serie D in Höhe von 116 Mio Dollar ab

Zürich – SkyCell hat eine Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 116 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Investition soll für den weiteren Ausbau der globalen Präsenz von SkyCell verwendet, wobei der Schwerpunkt auf dem Wachstum in Nord- und Südamerika, EMEA und Asien liegt.

Um die Scope-3-Dekarbonisierungsbemühungen der SkyCell-Pharmakunden weiter zu unterstützen, vergrössert das Unternehmen ihre Flotte von temperaturkontrollierten Hybridbehältern erheblich, um zusätzliche Lösungen anbieten zu können, die die CO2-Emissionen über die von den SkyCell-Containern im Vergleich zum Wettbewerb bereits erreichte Reduzierung um 50 % hinaus weiter reduzieren.

Die Serie-D-Finanzierung umfasst 59 Millionen Dollar von dem in Asien ansässigen globalen Wachstumsinvestor Tybourne Capital Management und CC Industries (CCI), der in Chicago ansässigen Holdinggesellschaft der Familie Crown. Sie folgt auf eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 57 Millionen Dollar von Catalyst, der zweckorientierten Strategie für Privatvermögen von M&G Investments.

Jeden Monat schützen SkyCell-Container pharmazeutische Waren im Wert von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar, darunter Millionen von Impfstoffdosen, Krebsbehandlungen, Diabetesbehandlungen und diagnostische Lösungen für Patienten auf der ganzen Welt. (mc/pg)