Startup Feelfood startet Crowdfunding für Instant-Mahlzeiten

Zürich – Alltagsstress, zu wenig Zeit zum Kochen und trotzdem Lust auf eine gesunde Mahlzeit? Feelfood bietet dazu eine Lösung. Mit ihren Instant-Cups steht in nur 6 Minuten ein gesundes Gericht voller Pflanzenkraft auf dem Tisch, das schmeckt wie selbst gekocht. Um mit seinen drei Cups, die kurz vor dem Relaunch stehen, richtig durchstarten zu können, hat das Kölner Startup am 30. November ein Crowdfunding lanciert.

«Wir haben das Ziel, auch vielbeschäftigten Menschen gutes Essen zu bieten. Dafür brauchen wir Unterstützung», so der Mitgründer und Schweizer Szenekoch Fabian Zbinden. Die feelfood-Gerichte kommen in Bio-Qualität, vegan und mit mindestens 15 Gramm Protein pro Becher daher. «Fertigmahlzeiten stehen nicht unbedingt im Ruf, lecker und gesund zu sein», erklärt Zbinden. «Unsere Gerichte sind authentisch und schmecken wie selbst gekocht – sowas gab’s noch nie.»

Drei brandneue Cups in der Pipeline

Mit Erfahrungen aus dem Launch im Jahr 2020 startet feelfood nun das Rebranding. Es lanciert drei neue vegane Cups, die wie frisch aus dem Kochtopf schmecken: Eine Pasta Bolognese, ein Red Lentil Dal und ein Chili sin Carne. Obendrauf kommt ein komplett neuer Look – frisch und bunt wie der Inhalt. Um seine ambitionierten Ziele zu erreichen, lanciert das Startup am 30. November eine Crowdfunding-Kampagne, die bis zum 9. Januar 2022 läuft. Mitgründerin Franziska Schaal sagt dazu: «Unser erstes Fundingziel sind 25’000 CHF. Damit können wir die erste grosse Produktion der neuen Sorten finanzieren.» (mc/pg)

Crowdfunding auf www.feel-food.com sowie auf der Plattform www.startnext.com/feel-food und dauert bis zum 9. Januar 2021.