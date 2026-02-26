storrable übernimmt deutschen Konkurrenten on-storage

Zürich – storabble, der in der Schweiz gegründete Marktplatz für Lagerräume, der 2023 in der Höhle der Löwen den Schweizer E-Commerce-Pionier Roland Brack als Investor gewinnen konnte, übernimmt zentrale Vermögenswerte von on-storage, einem in Düsseldorf ansässigen Startup für mobile Einlagerungen.

Die Transaktion ist die erste Akquisition von storabble und stellt einen wichtigen Schritt in der Strategie des Startups dar, die führende digitale Plattform für Lagerräume in Europa zu werden. Die Transaktion umfasst die Vermögenswerte von on-storage, die in den storabble Marktplatz integriert werden können. Über die finanziellen Details der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart.

Vom Studentenprojekt zum grenzüberschreitenden Käufer

storabble entstand 2023 als Projekt in einem Entrepreneurship-Kurs an der Universität St. Gallen. Die Prämisse war denkbar einfach: Lagerraum finden sollte so einfach sein wie das Buchen eines Hotelzimmers. Gründer Oliver Meyer und sein Mitgründer Sandro Kalbermatter starteten eine Vergleichsplattform, die jede Art von Lagerraum, von Self-Storage-Boxen über Garagen bis hin zu vollständigen Lagerhallen, auf einer übersichtlichen Karte bündelt.

Der Erfolg setzte sofort ein. Innerhalb von weniger als einem Jahr sicherte sich storabble CHF 335’000 an Investitionen, darunter ein landesweit ausgestrahlter Deal mit dem Schweizer E-Commerce-Pionier Roland Brack. Heute verzeichnet die Plattform über 42’000 Lagerräume an mehr als 4’100 Standorten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Grosse Immobilienbesitzer wie die Allianz und Swisscanto sind Partner der Plattform. Die monatlichen Nutzerzahlen liegen im fünfstelligen Bereich und steigen weiter.

„Als wir vor drei Jahren dieses TV-Studio verliessen, sah man ein junges Team mit einer grossen Idee. Heute tätigen wir Akquisitionen und bauen Infrastruktur, die Millionen Europäern bei der Suche nach Lagerraum unterstützen wird. Jeder Schritt dieser Reise hat unsere These bestätigt: Lagerräume sind ein riesiger, fragmentierter Markt, der bereit für eine Plattform ist.“ Oliver Meyer, Gründer & CEO, storabble

Daten statt LKWs: Warum ein Marktplatz ein Logistikunternehmen kauft

storabble wird nicht zum Anbieter von mobilen Einlagerungen. Es handelt sich bei der Übernahme um eine Technologie- und Markenkonsolidierung.

on-storage, gegründet von Melvin Steele in Düsseldorf, entwickelte eine „Valet-Storage“-Plattform: Gegenstände von Kunden wurden abgeholt, eingelagert und bei Bedarf wieder zurückgebracht, gesteuert über die digitale Oberfläche von on-storage. Während das direkte Endkundengeschäft eingestellt wurde, bleibt die Technologie wertvoll. Erfahrung mit Logistik-Orchestrierungssoftware, digitale Inventarverwaltungstools und Last-Mile-Koordinationssysteme sind genau das, was storabble benötigt, um externe mobile Storage-Anbieter im grossen Stil in seinen Marktplatz zu integrieren.

Die strategische Logik ist klar. Anstatt Logistikinfrastruktur von Grund auf neu aufzubauen, übernimmt storabble bewährte Technologie und operatives Know-how und setzt diese als Service-Layer für Drittanbieter ein, die tatsächlich LKWs und Lagerhäuser betreiben.

„Unser Ziel war es immer, den EINEN Ort zu schaffen, an den Menschen gehen, wenn sie Lagerraum benötigen, egal ob sie einen Raum an einem unserer 4.000+ Partnerstandorte mieten oder eine Abhol- und Lieferlösung buchen möchten. Diese Akquisition gibt uns zusätzliche Fähigkeiten an die Hand, um diese Vision europaweit Wirklichkeit werden zu lassen.“ Oliver Meyer, Gründer & CEO, storabble

„storabble ist das richtige Zuhause für das, was wir aufgebaut haben. Ihre Vision eines zentralisierten, transparenten Marktplatzes ist die Zukunft dieser Branche. Ich bin stolz darauf, dass unsere Technologie zu ihrer schnellen Skalierung in ganz Europa beitragen wird. Melvin Steele, Mitgründer, on-storage

Die Chance: 18 Milliarden, keine dominante Plattform

Der europäische Self-Storage-Markt wird auf rund 18 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2033 auf über 27 Milliarden USD wachsen, bei einem jährlichen Wachstum von über 5 % (FEDESSA/CBRE).

Dennoch bleibt der Markt einer der am stärksten fragmentierten Bereiche der europäischen Immobilienwirtschaft. Tausende Standorte operieren ohne einheitliche digitale Plattform. Verbraucher stehen vor einer fragmentierten Landschaft aus lokalen Anbietern, regionalen Ketten und nicht indexierten Angeboten. Es ist dieselbe Ineffizienz, die Plattformen wie Booking.com und Trivago im Reisebereich vor über einem Jahrzehnt beseitigt haben.

storabble baut genau diese digitale Lösung für Lagerraumsuchende. Die Übernahme von on-storage ergänzt das notwendige Logistik-Technologie-Rückgrat, um diese, bis jetzt vollständig isolierte Lagerdienstleistung, in den Markt zu integrieren: Einlagerung mit Abholung und Lieferung. Mit der jüngsten Expansion nach Österreich und Nominierungen für die Proptech Germany Awards positioniert sich storabble zunehmend als die Plattform, die definiert, wie Europäer Lagerraum finden, vergleichen und buchen.

Was kommt als Nächstes

storabble wird die Vermögenswerte von on-storage verwenden, um Anbieter von mobilen Storage-Anbieter in Deutschland und Österreich auf dem storabble Marktplatz integrieren zu können. Weitere europäische Markteintritte sind bereits dieses Jahr geplant, mit den Niederlanden und Frankreich in naher Zukunft. Das Unternehmen strebt an, bis 2028 in mehr als 10 europäischen Ländern live zu sein. (storabble/mc/hfu)