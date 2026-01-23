Swiss FinTech Awards 2026 lanciert: Startups können sich wieder bewerben

Zürich – Alle Fintech-, Insurtech- und Blockchain-Startups mit Schweizer Hintergrund können sich seit dem 19. Januar wieder für die prestigeträchtigen Swiss FinTech Awards bewerben. Startups profitieren von Netzwerk, Kundenkontakt und Preisgeld.

Die Swiss FinTech Awards fördern Schweizer Finanzinnovatoren und leisten einen Beitrag zur Innovationskraft des Schweizer Finanzplatzes. Diese wichtigste Auszeichnung der Branche würdigt herausragende Fintech-, Insurtech- und Blockchain-Startups sowie Fintech-Influencer. Die Gewinner in den Kategorien „Early Stage Startup of the Year“, „Growth Stage Startup of the Year“ und „Fintech Influencer of the Year“ werden von einer renommierten Jury bestehend aus rund 20 Fintech-Experten und Investoren gewählt.

Der Nutzen für die Startups

Die Preise stehen Startups in der Früh- und Wachstumsphase offen, die einen starken Bezug zur Schweiz haben. Dazu gehören zum Beispiel Schweizer Gründer oder Firmen mit Sitz in der Schweiz. Diese Startups können sich kostenlos auf www.swissfintechawards.ch bewerben.

Die Bewerber profitieren in mehrfacher Hinsicht vom Awards-Programm:

Das Startup präsentiert sich vor rund 20 Investoren, Meinungsführern und potenziellen Kunden, die in der Jury der Awards sitzen.

Die Top 10 erhalten kostenlose Expertenberatung und Coaching zu relevanten Themen wie Recht, Geschäftsentwicklung, Investor Relations und mehr.

Zudem erhalten sie Zugang zu exklusiven Networking-Events innerhalb der Finanz- und Fintech-Community, die von den Swiss FinTech Awards und dem Finanz und Wirtschaft Forum organisiert werden.

Die Top-10-Startups werden als vielversprechende und innovative Unternehmen in Zeitungen und Blogs vorgestellt.

Zudem erhalten die Gewinner in der Kategorie «early stage» ein fünfstelliges Preisgeld, das vom Gönnerclub der Swiss FinTech Awards beigetragen wird.

Ein integraler Bestandteil Schweizer Finanzinnovation seit 2015

Die Awards wurden 2015 von Finanz und Wirtschaft und Accenture ins Leben gerufen. Sie sind eine Multistakeholder-Initiative des gesamten Fintech-Ökosystems der Schweiz bestehend aus Banken, Versicherungen, Investoren, Experten, Inkubatoren, Medien und Branchenverbänden. Als Ökosystem haben die Awards zahlreiche Startups wie Crypto Finance (nun Teil der Deutschen Börse Gruppe) oder Yokoy (verkauft an TravelPerk) sowie mehrere einflussreiche Organisationen oder Personen wie Tenity oder Bundesrat Ueli Maurer ausgezeichnet. (SwissFinTech Awards/mc/hfu)

Die Online-Bewerbung ist zu finden auf www.swissfintechawards.ch