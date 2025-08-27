Swiss und Neustark gehen strategische Partnerschaft ein

Zürich – Swiss International Air Lines (SWISS) geht eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Technologiepionier Neustark ein. Neustark ist das erste Unternehmen weltweit, das CO2 aus Biogasanlagen in Abbruchbeton speichert und so dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt. Diese Technologie hat das Startup bereits erfolgreich nutzbar gemacht. Mit der Partnerschaft soll diese Schweizer Erfindung schneller weiterentwickelt und international verbreitet werden – als wichtiger Baustein für die Erreichung der globalen CO2-Ziele.

Swiss verfolgt das Ziel, ihren Beitrag zu Netto-Null bis 2050 mit einem ganzen Bündel an Massnahmen zu leisten – von effizienteren Flugzeugen über den Einsatz von nachhaltigem Treibstoff (SAF) bis hin zu innovativen Lösungen, die CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre entfernen.

Ein weiterer Baustein dabei ist nun die neue Partnerschaft mit dem Schweizer Startup Neustark. Die Airline unterstützt die sogenannte Mineralisierungstechnologie des ETH-Spin-offs. Dabei wird Kohlendioxid aus Biogasanlagen dauerhaft in Abbruchbeton gespeichert – etwa aus abgerissenen Gebäuden – und so der Atmosphäre entzogen. Swiss hat eine Vereinbarung bis 2030 unterzeichnet – mit der Möglichkeit, Volumen und Laufzeit später zu erweitern.

Dieses frühe Engagement ermöglicht es Neustark, die Technologieentwicklung zu beschleunigen und die internationale Expansion voranzutreiben. (mc/pg)