Swisspreneur lanciert Scaleup Circle zur Stärkung des Schweizer Scaleup-Ökosystems

Zürich – Swisspreneur gibt die Gründung des Swisspreneur Scaleup Circle bekannt, einer neuen Initiative für Gründer und Betreiber von Schweizer Scaleups, die über die Serie A hinaus wachsen möchten.

Seit 2018 hat Swisspreneur eine der vertrauenswürdigsten Gründerplattformen der Schweiz aufgebaut und veranstaltet landesweit von Betreibern geleitete Events mit einem konstant erstklassigen Net Promoter Score von über 80. Im Jahr 2021 expandierte Swisspreneur mit dem Start der Scaleup Cruise in die Scaleup-Phase. Was als kleines Treffen nur für Gründer begann, hat sich seitdem zu einem der am besten kuratierten, nur auf Einladung zugänglichen Scaleup-Formate im Ökosystem entwickelt, das nun jährlich in Zürich, Lausanne und Laax stattfindet. Mit dem Scaleup Circle formalisiert Swisspreneur, was sich bereits bewährt hat.

«In der Scaleup-Phase brauchen Gründer weniger Meinungen und mehr Einblicke auf operativer Ebene», sagt Silvan Krähenbühl, Geschäftsführer von Swisspreneur. «Der Scaleup Circle richtet sich an Gründer, die bereits in der Arena stehen.»

Die Initiative wurde von Unternehmern ins Leben gerufen und wird von ihnen persönlich mitgeleitet, die selbst ein in der Schweiz ansässiges globales Scaleup aufgebaut und verkauft haben und nun ihr eigenes Kapital zusammen mit der Community einsetzen. Sie bietet nicht nur Beratung, sondern auch praktische Einblicke, einen intensiven Austausch unter Gleichgesinnten und engagiertes Wachstumskapital.

Geleitet von bewährten Machern, die selbst mit im Boot sitzen

Der Swisspreneur Scaleup Circle wird gemeinsam von Lars Mangelsdorf und Philippe Sahli geleitet, den Mitbegründern von Yokoy, einem der erfolgreichsten Fintech- und KI-Scaleups der Schweiz. Gemeinsam haben sie Yokoy von einem Startup in der Frühphase zu einem internationalen Scaleup aufgebaut, über 100 Millionen US-Dollar von führenden globalen Investoren wie Sequoia Capital eingesammelt und einen erfolgreichen Exit vollzogen. Nur sehr wenige Gründer in der Schweiz haben diesen gesamten Weg von Anfang bis Ende zurückgelegt.

Ihre Rolle im Scaleup Circle basiert auf drei Verpflichtungen:

Erstens Podcast-Interviews mit Scaleup-Gründern. Mangelsdorf und Sahli werden offen über ihre praktischen Erfahrungen beim Aufbau, der Skalierung und dem Exit eines in der Schweiz ansässigen Scaleups berichten, das auf globaler Ebene tätig ist. Dazu gehören Entscheidungen rund um die Organisationsgestaltung, internationale Expansion, Kapitalstrategie, Governance und die Umsetzung in der Spätphase. Der Schwerpunkt liegt nicht auf der Theorie, sondern auf Mustern und Fehlern, die aus realen Betriebserfahrungen in der Schweiz gewonnen wurden.

Zweitens: physische Präsenz und direktes Engagement. Beide Gründer werden persönlich bei den Veranstaltungen des Swisspreneur Scaleup Circle anwesend sein, um direkt mit Gründern und Betreibern in Kontakt zu treten. Sie werden Sitzungen leiten, an Diskussionen teilnehmen und für den direkten Austausch zur Verfügung stehen. Dazu gehört auch ihre Teilnahme an den Scaleup Slopes in Laax am 27. Februar, dem offiziellen Starttermin der Initiative.

Drittens: Wachstumskapital. Mangelsdorf und Sahli setzen ihr eigenes Kapital aktiv über Swisspreneur ein. Ihre erste Investition über das Swisspreneur Syndicate ist CUTISS, eines der fortschrittlichsten TechBio-Unternehmen der Schweiz in der Spätphase. Sie generieren Dealflow, investieren gemeinsam mit der Community und unterstützen Scaleups nicht nur mit Ratschlägen, sondern auch mit Kapital.

„Die meisten Inhalte zu Scale-ups bleiben abstrakt“, sagte Sahli. „Wir konzentrieren uns auf die Entscheidungen, vor denen Sie stehen, wenn Komplexität, Wachstum und Kapital aufeinanderprallen.“ Mangelsdorf fügt hinzu: „Präsenz ist wichtig. Wenn Betreiber helfen wollen, müssen sie vor Ort und in der Kapitaltabelle vertreten sein.“

Inhalt, Gemeinschaft und Kapital

Der Swisspreneur Scaleup Circle basiert auf drei Säulen:

Spezielle Inhalte: Ein monatlicher Podcast und ein Videoformat mit ausführlichen Gesprächen zwischen Betreibern, die sich auf echte Herausforderungen für Scale-ups konzentrieren.



Ein monatlicher Podcast und ein Videoformat mit ausführlichen Gesprächen zwischen Betreibern, die sich auf echte Herausforderungen für Scale-ups konzentrieren. Kuratierte Veranstaltungen: Formate nur auf Einladung, darunter Scaleup Slopes, Gründer-Dinner und die etablierten Scaleup Cruises.



Formate nur auf Einladung, darunter Scaleup Slopes, Gründer-Dinner und die etablierten Scaleup Cruises. Zugang zu Kapital: Ausgewählte Konsortial- und Sekundärmöglichkeiten, die auf der Erfahrung, den Netzwerken und dem Kapital bewährter Scaleup-Gründer basieren.

Im Rahmen dieser Expansion erweitert Swisspreneur sein Gründer-Dinner-Format auf die Scaleup-Phase und schafft kleinere, vertrauensvolle Umgebungen, die auf erfahrene Unternehmer zugeschnitten sind. (Swisspreneur/mc/hfu)