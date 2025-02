Teleaudiologie-Startup Auzen mit starkem Wachstum

Nyon – Heutzutage ist es mehr denn je möglich, eine qualitativ hochwertige Versorgung für unterschiedliche medizinische Bedürfnisse zu erhalten, darunter auch Hörgeräte. Auzen macht den Kauf und die Anpassung von Hörgeräten zu einem einfachen, flexiblen und für jedermann zugänglichen Prozess.

Auzen nutzt den digitalen Wandel, um den Zugang zur Hörgeräteversorgung durch eine vollständig internetbasierte Lösung zu verändern. Dadurch ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden erhebliche Einsparungen – bis zu 65 % der Kosten für Hörgeräte im Vergleich zu herkömmlichen Zentren.

Seit 2021 hat das Unternehmen seinen Umsatz um 366% gesteigert und sein Kundenvolumen bis 2024 im Vergleich zu 2021 um 85% erhöht. Diese Ergebnisse belegen nicht nur die Effizienz des Modells, sondern auch das Potenzial der Teleaudiologie in einem sich schnell entwickelnden Sektor.

Die Covid-19-Pandemie hat die Einführung digitaler Gesundheitslösungen beschleunigt. Patienten schätzen zunehmend den Komfort und die Sicherheit von Online-Lösungen. «Wir sind stolz darauf, als Schweizer Startup einen wichtigen Beitrag zu dieser digitalen Revolution im Gesundheitswesen geleistet zu haben», sagt Jérémie Benhamron, CEO und Mitgründer von Auzen.

Ein Fernmodell, bei dem der Nutzer im Mittelpunkt steht

Der Erfolg von Auzen beruht auch auf der Qualität seiner Dienstleistungen und der engen Zusammenarbeit mit zertifizierten Audiologen, die auf Telekonsultation und Fernanpassung von Hörgeräten spezialisiert sind. Durch die kontinuierliche Überwachung ist das Unternehmen in der Lage, Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen und schnell auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu reagieren. «Man kann sich mit den modernsten Hörgeräten ausstatten, alle Einstellungen im eigenen Rhythmus vornehmen, wo immer man ist, ohne jemals reisen zu müssen», erklärt Benhamron.

Vernetztes Hören für alle

Auzen wendet sich an Kunden aller Altersgruppen. Das Durchschnittsalter lag im Jahr 2024 bei 65 Jahren, was die zunehmende Akzeptanz von teleaudiologischen Lösungen auch bei Senioren belegt, die den Komfort und die Zugänglichkeit von Online-Diensten zu schätzen wissen.

Aufbauend auf seinem Erfolg in der Schweiz ist Auzen bereits in Grossbritannien, Italien, Spanien und Deutschland vertreten und strebt die weltweite Marktführerschaft im Bereich der Online-Audiologie an. (pd/mc/pg)