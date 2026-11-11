Unbound Potential installiert erste Pilotbatterie am Gesundheitspark Thalwil

Thalwil – Ein bedeutender Meilenstein für das Thalwiler Deep-Tech-Unternehmen Unbound Potential AG: Nach knapp vier Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist die erste Pilotanlage des Batterie-Startups am Gesundheitspark Thalwil eingetroffen. Derzeit wird sie installiert und für die Inbetriebnahme vorbereitet.

Die innovative Batterie basiert auf einer neuartigen, membranlosen Redox-Flow-Technologie, die eine kostengünstige, langlebige und ressourcenschonende Speicherung erneuerbarer Energie ermöglichen soll. Im Gegensatz zu konventionellen Redox-Flow-Batterien setzt Unbound Potential auf ein deutlich vereinfachtes Zelldesign, das die Voraussetzungen für eine besonders kosteneffiziente und skalierbare Herstellung schafft. Stationäre Energiespeicher spielen eine zunehmend wichtige Rolle beim Ausbau erneuerbarer Energien, der Stabilisierung der Stromnetze und der wachsenden Energieinfrastruktur rund um Rechenzentren.

Von der Entwicklung in die Praxis

Am Gesundheitspark Thalwil soll die Batterie künftig überschüssigen Solarstrom zwischenspeichern und bei Bedarf wieder zur Verfügung stellen. Mit diesem ersten Einsatz ausserhalb der eigenen Testumgebung macht Unbound Potential einen wichtigen Schritt in Richtung kommerzieller Anwendung. Der Pilotbetrieb wird wertvolle Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Technologie unter realen Bedingungen liefern.

Die erste Pilotanlage wird durch eine enge Zusammenarbeit vor Ort ermöglicht: Nachdem der Gesundheitspark Thalwil bereits die grösste Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet installiert hat, setzt er sich als Pilotpartner von Unbound Potential weiterhin konsequent für die Vision einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Energieversorgung ein. Die Gemeinde Thalwil unterstützt das Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms Klima und setzt damit ein Zeichen für lokale Innovation und nachhaltige Energielösungen.

Das im Januar 2023 gegründete Unternehmen beschäftigt inzwischen 28 Mitarbeitende und hat bislang mehr als CHF 14 Millionen an Investitionen und Fördermitteln eingeworben. Zu den bedeutenden Förderpartnern zählen der Migros-Pionierfonds, SPRIND und Innosuisse. Mit seiner Technologie verfolgt Unbound Potential das Ziel, die langfristige Speicherung erneuerbarer Energie wirtschaftlicher und skalierbarer zu machen – und damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten. (mc/pg)