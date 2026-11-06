Pentagreen Capital und Candi Solar geben eine Finanzierungspartnerschaft in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt

Zürich – Pentagreen Capital („Pentagreen“), Manager der Green Investments Partnership („GIP“), einer Strategie im Rahmen der singapurischen Initiative „Financing Asia’s Transition Partnership“ („FAST-P“), und Candi Solar, ein führendes Unternehmen im Bereich saubere Energie, das sich auf dezentrale Solarlösungen für Gewerbe- und Industriekunden („C&I“) spezialisiert hat, gaben die Unterzeichnung einer Finanzierungspartnerschaft in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bekannt.

Mit dieser Transaktion werden Solar- und Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtleistung von rund 400 MWp in Indien finanziert, wodurch der Zugang zu sauberer Energie für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“) verbessert wird – ein Segment, das beim Zugang zu erneuerbaren Energien bisher unterversorgt ist, jedoch 31 % des Bruttoinlandsprodukts des Landes und 35 % seiner Produktionsleistung ausmacht. Zudem wird sie die rasche Expansion von Candi untermauern und das Ziel des Unternehmens unterstützen, seine Gesamtkapazität in den nächsten 24 Monaten auf über 1 GW mehr als zu verdoppeln.

Marat Zapparov, CEO von Pentagreen Capital, sagte: „Indiens wachsender Energiebedarf und die Notwendigkeit, die Ölimporte zu reduzieren, machen den Übergang zu sauberer Energie sowohl zu einer strategischen als auch zu einer wirtschaftlichen Priorität. Pentagreen Capital fühlt sich geehrt, im Rahmen der singapurischen FAST-P-Initiative mit Candi zusammenzuarbeiten, dessen flexible Solar- und Speicherlösungen auf die Bedürfnisse indischer KMU zugeschnitten sind. Gemeinsam erschliessen wir Finanzmittel für Projekte, die saubere Energie für einen bisher unterversorgten Sektor zugänglich machen, Unternehmen dabei helfen, ihre Energiekosten zu stabilisieren, und Indiens Energiesicherheit stärken.“

Fabio Eucalipto, Mitbegründer und Geschäftsführer von Candi Solar, sagte: „Die Klimakrise erfordert eine Energiewende, die weit über grosse Konzerne hinausgeht und auch die Millionen kleinerer Unternehmen einbezieht, die Indiens Wirtschaft antreiben und das industrielle Wachstum des Landes vorantreiben. Diese Unternehmen sollten von sauberer, zuverlässiger Energie profitieren, ohne sich mit den Komplexitäten der Energieversorgung auseinandersetzen oder grosse Kapitalinvestitionen tätigen zu müssen. Bei Candi haben wir jahrelang daran gearbeitet, ein kundenorientiertes Modell zu entwickeln, um dies zu ermöglichen. Durch die Kombination von frei zugänglichen Lösungen für Dach- und Freiflächenanlagen mit flexiblen Finanzierungsmodellen können wir massgeschneiderte Energielösungen in grossem Massstab bereitstellen. Unsere Partnerschaft mit Pentagreen ist ein wichtiger Meilenstein und der erste Baustein in unserer nächsten Wachstumsphase. Zusammen mit den jüngsten Zusagen weiterer Gesellschafter und einer für Anfang nächsten Jahres geplanten Eigenkapitalrunde wird uns das Kapital dabei helfen, die Installation von mehr als 1 GW betrieblicher Solarleistung innerhalb der nächsten 24 Monate zu beschleunigen und so Hunderten weiterer Unternehmen in ganz Indien saubere Energie zur Verfügung zu stellen.“

Die Fazilität wird Dach-, Freiflächen- und frei zugängliche Solaranlagen in Verbindung mit Batteriespeichersystemen (BESS) in wichtigen Wirtschaftszentren Indiens finanzieren. Diese Projekte sollen jährlich 560 Gigawattstunden („GWh“) erneuerbare Energie liefern und damit die Dekarbonisierung von 227 Gewerbe- und Industriekunden unterstützen, von denen 78 % KMU sind. Dadurch könnten jährlich schätzungsweise 397.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen vermieden werden.

Indien hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Kapazität von 500 GW aus nicht-fossilen Brennstoffen zu erreichen – eine Steigerung gegenüber den 300 GW im August 2026 – und fördert den Einsatz von Batterie-Energiespeichern, um die Dekarbonisierung seines Stromsektors voranzutreiben. Laut der „Roadmap for Green Transition of MSMEs“ des indischen Thinktanks für öffentliche Politik NITI Aayog verursachen KMU in Indien jährlich Emissionen in Höhe von etwa 135 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalent („MtCO₂e“), was grösstenteils auf den Einsatz fossiler Brennstoffe zurückzuführen ist. Die Bereitstellung von Kapital für dieses unterversorgte Segment ist entscheidend für die Beschleunigung der Energiewende in Indien.

Im Rahmen des schlüsselfertigen Shared-Value-Modells von Candi behalten die Kunden ihr Kapital und zahlen lediglich für die erzeugte saubere Energie, während Candi die gesamte Planung, den Bau und den langfristigen Betrieb übernimmt.

Als Entwickler und Finanzierer von Solarprojekten für Gewerbe- und Industrieunternehmen in ganz Indien deckt Candi deren Bedarf an sauberer Energie durch eine Reihe flexibler, leistungsabhängiger Solar- und Speicherlösungen ab, die auf die jeweiligen Energieanforderungen und Kosteneinsparungsziele der Kunden zugeschnitten sind. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), saubere Energie ohne Vorabinvestitionen zu nutzen und die Lösungen gleichzeitig in ihre bestehenden Betriebsabläufe zu integrieren. Durch die Verringerung der Abhängigkeit von konventionellen Energiequellen können diese Lösungen Unternehmen zudem dabei helfen, ihre Energiekosten zu kontrollieren und das Risiko von Schwankungen bei den Diesel- und Netzstrompreisen zu mindern. (Candi Solar/mc/hfu)