URBNC3: Modulare vegane Sandalen, mit 3D-Druck auf Basis von Smartphone-Scans

Zürich – URBNC3, die neue Marke des Schweizer ShoeTech-Startups URBN STDIOS, hat die Markteinführung des ersten Produkts bekannt gegeben: modulare vegane Sandalen, die mithilfe von 3D-Druck und auf Basis von Smartphone-Scans auf Mass hergestellt werden. Das Fussbett der Sandalen wird mittels 3D-Druck an die Füsse des Kunden angepasst und enthält ergonomische Korrekturen.

Das Konzept ist simpel: Kunden können ihre Füsse zu Hause mit ihrem Smartphone scannen und ihr eigenes Design mit dem Online-Konfigurator zusammenstellen. Ihre Sandalen erhalten sie dann innerhalb von nur einer Woche. Dies ist möglich dank zahlreicher Automatisierungen im 3D-Modellierungsprozess sowie bei der Schnittmustererstellung.

Zusammenarbeit mit ZHAW und weiterem Startup

URBNC3 arbeitet in der Produktentwicklung mit der ZHAW School of Engineering zusammen und wird dabei vom ETH Student Project House und weiteren Partnern wie Schuheinlagenherstellern unterstützt. Nachhaltigkeit ist URBNC3 ein wichtiges Anliegen. Deshalb werden in der Herstellung vegane, biologisch abbaubare und recycelbare Materialien verwendet. Ausserdem hat sich URBNC3 zum Ziel gesetzt, die Schuhe ohne Abfall zu produzieren. Um diese Ziele zu erreichen, kooperiert URBNC3 mit einem Schweizer Startup und Forschungseinrichtungen. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen ergonomischen Schuhen ist der Schwerpunkt auf Design. Das URBNC3 Design-Team ist ein zentraler Bestandteil des Unternehmens und widmet sich der Entwicklung von Schuhen, die funktionale Eigenschaften integrieren, ohne dabei Kompromisse beim Design einzugehen.

Linda Wang, Mitgründerin und CEO: «Wir gestalten die Wertschöpfungskette der Schuhproduktion komplett neu. Durch die Verwendung von 3D-Drucktechnologie und die Digitalisierung mehrerer Schritte des Schuhproduktionsprozesses können wir massgeschneiderte Schuhe kosteneffektiv herstellen und zu einem mehrfach günstigeren Preis als herkömmliche massgeschneiderte Schuhe anbieten. Darüber hinaus ermöglicht uns unser Ansatz, Schuhe in sehr grossen und kleinen Grössen auch in kleinen Stückzahlen effizient herzustellen. Da sich die 3D-Drucktechnologie in den letzten Jahren stark weiterentwickelt hat und weiterentwickeln wird, wollen wir diese nutzen und so viel Innovation wie möglich in unsere Produkte integrieren. Mit unserem Produkt wollen wir der erste Anbieter von kommerziell 3D-gedruckten Schuhen sein, die aus biologisch abbaubarem Rohmaterial hergestellt werden.»

URBNC3 entwickelt Schuhe für alle und verzichtet bewusst darauf Schuhmodelle nach Geschlechtern zu kategorisieren. Dies wird durch das Mass-Tailoring-Konzept mittels 3D-Druck ermöglicht. Aufgrund der individuellen Herstellung können alle Modelle auf jeden Fuss angepasst werden und sind somit für alle Kunden verfügbar.

Roman Wyss, Mitgründer: «Wir wollen, dass alle das Tragegefühl massgeschneiderter Sandalen geniessen können. Während der Entwicklung unseres Konzepts haben wir jedoch festgestellt, dass zum Beispiel viele Männer noch immer nicht auf Sandalen zurückgreifen und so – bewusst oder unbewusst – auf das freie Tragegefühl von Sandalen verzichten. Deshalb möchten wir mit unserem Produkt auch gezielt Männer ansprechen und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sandalen für Männer wieder sexy zu machen.»

Die modulare Sandale ist erst der Anfang. URBNC3 plant, sein Konzept in Zukunft auf eine breite Palette von Schuhtypen anzuwenden, wie zum Beispiel Freizeit- und Geschäftsschuhe oder funktionale Schuhe wie Laufschuhe oder Skischuhe. Um schnell in den Markt einzutreten plant URBNC3 im Mai 2023 einen Pre-Sale via Crowdfunding. Interessierte Käufer können sich über www.urbnc3.com für die Mailing-Liste anmelden oder bereits jetzt einen attraktiven Rabatt für die Crowdfunding-Kampagne sichern via get.urbnc3.com.

Die URBN STDIOS AG ist ein in Zürich ansässiges Startup-Unternehmen, das 2023 gegründet wurde, nachdem einer der Gründer aufgrund von unpassenden Schuhen an Fussschmerzen litt. Ein Arzt hatte daraufhin geraten, zu warten, bis die Situation schlimmer wird, bevor ein Fussorthopäde aufgesucht werden sollte. Dies war der Moment, in dem unsere Gründer, beide ehemalige M&A-Berater, das Potenzial eines Mass-Tailoring-Konzepts für Schuhe erkannten.

Ende 2022 beschlossen sie daher, ihre Corporate Finance Karriere aufzugeben und URBNC3 ins Leben zu rufen. Das Ziel des Unternehmens ist es, massgeschneiderte Schuhe in modischem und modernem Design zu einem erschwinglichen Preis für jeden zugänglich zu machen. (urbnc3/mc/hfu)

Für weitere Informationen: www.urbnc3.com.