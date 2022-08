Vaudoise setzt sich für die Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen ein

Lausanne – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen unterstützt das «Future of Health»-Programm. Das von der CSS und dem EPFL Innovation Park ins Leben gerufene Programm unterstützt Startups bei der Entwicklung digitaler Gesundheitslösungen, indem es ihnen notwendige Ressourcen und Finanzmittel zur Verfügung stellt. Die Vaudoise fördert Projekte, die sich in Zukunft positiv auf die mentale Gesundheit auswirken.

«Digital Health» ist ein vielversprechender Forschungsbereich für personalisierte Gesundheitslösungen. Der im Juli 2022 von der CSS und dem EPFL Innovation Park ins Leben gerufene «Future of Health Grant» unterstützt Startups bei der Entwicklung von digitalen Gesundheitslösungen. Ziel ist es, Projekte mit grossem Impact auszuwählen, die das Potenzial haben, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern, die Gesundheitsversorgung radikal zu verändern oder neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich zu schaffen. Das Programm unterstützt Startups bei der Umsetzung ihrer Ideen durch finanzielle Hilfe und das Know-how von Expertinnen und Experten.

Die Gesundheit der Zukunft

Die Initiative basiert auf vier Säulen: ein Coachingprogramm durch Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen, ein Mentoring durch Führungskräfte aus der Industrie, professionelle praktische Dienstleistungen und eine finanzielle Unterstützung für die Start-ups, um ihren Projekten einen Boost zu verleihen. «Die Gruppe Vaudoise Versicherungen freut sich, diese jungen Unternehmen in Sachen Innovation und Wachstum zu unterstützen und so ihren Beitrag zur Gesundheit der Zukunft zu leisten», sagt Jean-Daniel Laffely, CEO des Unternehmens. Durch ihre Unterstützung will die Vaudoise Projekte fördern, die sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirken. Die Partnerschaft zeugt von ihrem Engagement für eine bessere Gesundheitsversorgung für alle. (Vaudoise/mc)