Wecan Group schliesst ihre Serie B für insgesamt CHF 3,3 Millionen ab

Über Wecan Group SA

Wecan Group SA ist die erste Blockchain-Infrastruktur, die es Banken ermöglicht, die Compliance ihrer Kunden zu verwalten. Die Gruppe bietet eine Lösung für die sichere Speicherung und den Austausch von strukturierten Daten und Dokumenten zwischen Organisationen und Einzelpersonen. Ob mit Mitarbeitern, Lieferanten, Aktionären, Partnern oder Kunden, es ist jetzt einfach, eine Golden Copy von jedem Datenstück zu haben und die Compliance in Echtzeit sicherzustellen.



Über Michel Reybier

Michel Reybier ist Gründer und Eigentümer der Hotelgruppe La Réserve sowie Mitbegründer und Gesellschafter von Mama Shelter Hotels und MOB Hotels. Er ist auch Mehrheitsaktionär von Aevis Victoria SA, der Tochtergesellschaft der Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe, die mehrere Luxushotels in der Schweiz betreibt. Darüber hinaus ist Michel Reybier an der Seiler Hotels Zermatt AG beteiligt, zu der das Mont Cervin Palace und das Monte Rosa in Zermatt gehören. Michel Reybier hat auch seine eigene Champagnermarke gegründet und im Jahr 2000 den Grand Cru Cos d’Estournel erworben. Schliesslich ist Michel Reybier im Gesundheitssektor mit zahlreichen Investitionen in Privatkliniken in der Schweiz präsent.