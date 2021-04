Wegaw und Predictive Layer gehen Partnerschaft zur Integration von Geodaten in fortschrittliche Energiemarktprognosen ein

Morges – Die Schweizer Unternehmen nutzen die Kombination von Geodatensätzen mit fortschrittlichen KI-basierten Analysen, um eine einzigartige Lösung für Energiepreis-, Energielast- und Ungleichgewichtsprognosen für die erneuerbare Energieerzeugung anzubieten. Mit dem aktuellen globalen Übergang zu einer sauberen und nachhaltigen Energieerzeugung stehen Energieversorgungsunternehmen vor neuen Herausforderungen hinsichtlich ihrer Prognosefähigkeiten.

Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist aufgrund der natürlichen Schwankungen der Energiequellen schwieriger zu prognostizieren als die Erzeugung aus fossilen Brennstoffen. Dies hat eine Zunahme von Ungleichgewichten und Preisvolatilität für Energieversorgungsunternehmen zur Folge. Diese Situation führt zu einem komplexeren Energiemix und damit zu Unsicherheiten bei der Energiebelastung.

Dynamische Veränderungen explizit verfolgt und berücksichtigt

Der kombinierte Ansatz von Predictive Layer und Wegaw bietet eine neue Lösung für diese Ungewissheiten, indem er Vorhersage-als-Service anbietet. Mehr als 100 energiebezogene Datenquellen werden durch KI mit Geodatensätzen in nahezu Echtzeit kombiniert, um kundenspezifische Modelle zur Vorhersage und Steuerung von sauberen Energiequellen sowohl für physische als auch finanzielle Märkte zu erstellen. Im Gegensatz zu traditionellen Prognoseansätzen werden so die dynamischen Veränderungen in der Verfügbarkeit von sauberen Energiequellen explizit verfolgt und berücksichtigt.

«Predictive Layer ist ein wichtiger strategischer Partner, da es uns hilft, unsere einzigartigen Datensätze zu nutzen, um die zukünftige Energieproduktion, die Preisgestaltung und den Energieausgleich mit nie dagewesenen Ergebnissen vorherzusagen. Wir glauben, dass diese Partnerschaft ein einzigartiges Produkt auf den Markt bringen wird, das Energieversorgern, Händlern und Netzbetreibern helfen wird, die Infrastrukturkosten zu senken und die Effizienz zu steigern – durch die Kraft der KI-Prognose aus dem All.» Ion Padilla, CEO & Chairman von Wegaw.

Diese für beide Firmen wichtige Partnerschaft soll dem Land helfen, die Energiewirtschaft schneller in Richtung Digitalisierung zu bewegen – in einer Branche, in der der Preisdruck für erneuerbare Energien sehr hoch ist und manchmal von der Regierung subventioniert werden muss, um rentabel zu sein. «Wegaw stellt eine wunderbare Gelegenheit für Predictive Layer dar, dank der Präzision der Wegaw-Datensätze von über 90 % hochwertige Dienstleistungen und Optimierungsmöglichkeiten zu liefern. Unsere einzigartige Predictive-Analytics-Plattform ist in der Lage, noch mehr Wert aus diesen Datensätzen zu extrahieren, die ein neues Mass an Genauigkeit für den Energiemarkt setzen.» Serge Rigori, CEO von Predictive Layer. (Wegaw/mc/hfu)