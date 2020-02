Westhive Coworking wächst und eröffnet zweite Location in Zürich

Zürich – Der im April neu eröffnete Coworking Space Westhive wächst und vermeldet seine zweite Location. Unter dem Namen «Westhive Library» öffnete im Juni im Hürlimann Areal im Gebäude von Bär & Karrer der zweite Standort mit rund 90 Desks. Zusammen mit der Location an der Hardturmstrasse bietet Westhive heute somit über 250 flexible Arbeitsplätze für Startups, Unternehmen und selbständig arbeitende Spezialistinnen und Spezialisten.

«Die Eröffnung der Westhive Library hat uns zusätzliche Flexibilität geschaffen», sagt Andreas Widmer, Mitbegründer von Westhive, «insbesondere bei der Unterbringung grösserer Teams.» An der ersten Location an der Hardturmstrasse 161 sind die fixen Arbeitsplätze bereits zu einem grossen Teil vermietet. Um dem Bedarf nach Flächen für grössere Teams Rechnung tragen zu können, stehen nun die neuen Räumlichkeiten im Gebäude von Bär & Karrer zur Verfügung.

Kooperation mit Bär & Karrer

„Bär & Karrer hat uns von Anfang an bei der Gründung von Westhive unterstützt und ist für uns auch ein wichtiger Partner im Projekt“ betont Widmer, „insbesondere bei der Unterstützung von Startups in rechtlichen Belangen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir nun unseren zweiten Standort in unmittelbarer Nachbarschaft etablieren konnten.“

Mix aus Startups und Unternehmen

An der zweiten Westhive Location arbeiten bereits einige Teams und Unternehmen, welche alle auch Teil des Westhive Innovation Ecosystem sind. Den Mix aus Startups und Unternehmen mit starkem Bezug zur digitalen Transformation wird man auch an der Brandschenke vorfinden. (Westhive/mc)

Westhive Coworking